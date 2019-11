Advanced Markets lance des CFD sur actions particulières





CHARLOTTE, Caroline du Nord, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Advanced Markets Group, le fournisseur de premier plan de services institutionnels prime-of-prime réels et de liquidités multiactifs, est heureux d'annoncer l'ajout de CFD sur actions particulières à sa gamme en pleine expansion de produits négociables.

Les CFD sur actions particulières d'Advanced Markets sont proposés dans des environnements réglementés (FCA Royaume-Uni et ASIC Australie) avec tous les avantages de la négociation d'actions tels que la distribution de dividendes et les heures de marché étendues.

Le premier lot de CFD sur actions particulières se compose principalement d'actions à forte capitalisation américaines, européennes et asiatiques, et l'entreprise élargira son offre davantage en ajoutant plus de zones géographiques et en s'orientant vers les capitalisations moyennes.

L'offre complète d'Advanced Markets sur les CFD d'actions est accessible par le biais de FIX API et diverses plateformes d'entrée. Nous offrons également des heures de négociation prolongées sur certains CFD sur actions particulières.

Natallia Hunik, responsable des recettes chez Advanced Markets Group, a ajouté :

« Je crois que l'accès aux actions américaines est ce qui est le plus recherché, en raison du fait que le marché américain est le marché boursier le plus important et celui qui a le plus de valeur au monde aujourd'hui. Nous offrons une vaste gamme d'actions d'entreprise, notamment pour les géants américains de la technologie ainsi que les plus grandes sociétés d'Europe et d'Asie inscrites sur les bourses américaines. »

Advanced Markets est fier d'être un courtier réellement et à 100 % axé sur l'accès direct au marché depuis 2006. La société demeure convaincue que la seule façon de fournir un environnement de négociation transparent et équitable est d'être un courtier intermédiaire, ce qui permet aux clients de participer à des transactions financières sans avoir un conflit d'intérêts inhérent avec leur courtier.

Grâce uniquement à Advanced Markets, les opérateurs de marché professionnels peuvent être certains que leurs transactions sont acheminées de façon responsable aux plus importants fournisseurs de liquidités au monde. Comme avec d'autres classes d'actifs, Advanced Markets propose des CFD sur actions particulières à titre d'intermédiaire.

À propos d'Advanced Markets Group

Advanced Markets est un grossiste en solutions de liquidité, de crédit et de technologie, destinées aux clients institutionnels du monde entier. Cela comprend des clients tels que les courtiers, les gestionnaires de fonds, les fonds de couverture et les conseillers en opérations sur marchandises. Les produits de la société sont compatibles avec la négociation en accès direct aux marchés en spot FX, énergies, métaux précieux, ainsi que pour les contrats sur différence (CFD), dans tous les indices mondiaux et également dans les produits de base. Remarque importante : L'entreprise est une société privée. Les investisseurs extérieurs comprennent Macquarie Americas Corp Inc., une filiale en propriété exclusive de Macquarie Bank et BGC Partners.

Pour plus d'informations sur Advanced Markets Group, rendez-vous sur le site web de l'entreprise : www.advancedmarkets.com

Contact :

Natallia Hunik

1-704-776-5892

marketing@amifx.com

