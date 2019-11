Les clients utilisent avec succès le matériau Formetrix L-40 et l'impression 3D dans le cadre de plusieurs essais d'outillage destiné à la construction automobile





Formetrix, Inc., un concepteur et producteur d'alliages d'acier exclusifs à hautes performances pour la fabrication additive, annonce sa présence au salon FormNext International, du 19 au 22 novembre 2019 à Francfort, en Allemagne.

Formetrix invitent les visiteurs à se rendre à son stand (Formetrix Inc., Hall 11, niveau 0, B03) où ils recevront toutes les informations sur les applications suivantes de fabrication additive avec sa poudre d'acier pour outillage L-40:

Estampage à chaud : une matrice d'estampage produite par fabrication additive avec la poudre L-40 est entrée en production fin 2018 chez un équipementier automobile de premier rang situé à Windsor, au Canada. Cette matrice d'estampage, dont la production a récemment dépassé 100.000 pièces, continue de produire selon des niveaux de qualité déterminés. Le matériau L-40 a été imprimé sur une base H-13 corroyée pour satisfaire à des objectifs de coûts rigoureux.

: un grand moule en aluminium coulé sous pression a été imprimé avec la poudre L-40 de Formetrix et mis en service chez un équipementier automobile allemand de premier rang en 2018. Cet outil a récemment réalisé sa 50.000 coulée et est toujours en service. Formage à froid : un fournisseur de fixations de premier plan de l'industrie automobile a travaillé en étroite collaboration avec Formetrix pour concevoir et imprimer en 3D un ensemble de matrices de compression sophistiquées afin d'obtenir des profils de filetage avancés dans des délais de livraison plus courts. Le fournisseur a réalisé avec succès une première série de 30.000 fixations avec ces matrices de compression à base de L-40, validant ainsi le concept de production rapide et abordable de fixations personnalisées.

Dans ces trois cas, la poudre d'acier pour outillage L-40 AM de Formetrix a permis à ces fournisseurs de premier plan de tirer parti des nombreux avantages de la fabrication additive (complexité accrue des outils, liberté de la conception, réduction des temps de cycle, rationalisation de la logistique d'outillage, etc.) tout en maintenant ou en améliorant la qualité de la pièce et la durée de vie de l'outil.

À propos de Formetrix:

Formetrix conçoit des alliages d'acier brevetés pour les composants imprimés en 3D, comme les dispositifs de moulage, de coulage et d'estampage pour les marchés de l'industrie, de l'automobile, du pétrole et du gaz et de la machinerie lourde. L'expertise de Formetrix réside dans la conception et la fabrication d'alliages d'acier dotés de propriétés matérielles exceptionnelles destinés aux procédés d'impression en 3D. Les alliages d'acier hautes performances de Formetrix offrent une combinaison unique d'avantages tels qu'une dureté et une ductilité supérieures et une meilleure résistance à l'usure par comparaison avec les alternatives existantes. Formetrix, l'ancienne division de fabrication additive de NanoSteel, a été séparée de cette société en août 2018 pour former une entreprise entièrement indépendante.

