Leucan rend possible la recherche en oncologie pédiatrique au CIUSSS de l'Estrie - CHUS grâce à un don de 60 000 $

SHERBROOKE, QC, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Leucan, l'Association pour les enfants atteints de cancer, est fière de remettre un montant de 60 000 $ au CIUSSS de L'Estrie - CHUS. Ce soutien financier permettra au centre hospitalier de soumettre sa candidature pour obtenir du financement de la part d'un consortium multicentrique afin de créer une cellule de recherche en oncologie pédiatrique qui lui permettra d'effectuer ses propres recherches et développer des nouveaux traitements.

Une plus grande autonomie pour l'équipe médicale

Au printemps dernier, une nouvelle hémato-oncologue pédiatrique s'est jointe à l'équipe d'oncologie pédiatrique au CIUSSS de l'Estrie - CHUS. L'ajout de cette nouvelle ressource a permis au centre hospitalier de traiter plus d'enfants atteints de cancer, à raison de cinq jours par semaine, au lieu de trois. « La reprise de nos activités de recherche cette année, après avoir solidifié notre équipe médicale, ne serait pas possible sans la contribution de Leucan. S'il y a une acceptation de notre candidature de la part du consortium multicentrique, nous aurons notre propre cellule de recherche en oncologie pédiatrique, la seule à l'extérieur de Québec et de Montréal », explique Dre Brossard, hémato-oncologue pédiatrique au CIUSSS de l'Estrie -- CHUS et chercheure au Centre de recherche du CHUS.

Leucan continuera de soutenir financièrement le CIUSSS de l'Estrie - CHUS au cours des prochaines années.

Un soulagement pour les familles

Actuellement, Leucan Estrie soutient près de 30 familles de la région dont l'enfant reçoit des traitements. « Ces familles n'auront pas à se déplacer à Québec ou à Montréal pour leurs rendez-vous, ce qui diminuera les dépenses reliées aux nombreux déplacements vers les grands centres. Cela facilitera également la vie de famille, puisque les enfants pourront retourner dormir à la maison », affirme Carol Beaudry, directrice provinciale, services aux familles, recherche et partenariats à Leucan.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

