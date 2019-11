La directrice générale de l'OQRE démissionne pour recentrer ses activités dans un conseil scolaire de district local





L'OQRE félicite Steven Reid, nommé chef des opérations.

TORONTO, le 12 nov. 2019 /CNW/ - Après avoir servi deux ans à titre de directrice générale, Norah Marsh démissionne de l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE).

Au cours de son mandat, Mme Marsh a établi la feuille de route pour la modernisation de l'Office, y compris en offrant plus d'adaptations aux élèves pendant les tests afin de mieux refléter leur expérience d'apprentissage en salle de classe. Sous sa direction, l'Office a renforcé les relations qui privilégient l'écoute des groupes d'intervenants et a intégré la voix des élèves en créant un comité consultatif des élèves.

Le personnel de l'Office et le conseil d'administration souhaitent bonne chance à Mme Marsh dans ses nouvelles activités au conseil scolaire de district Durham District School Board où elle occupera le poste de directrice associée des services scolaires. Dans cette fonction, elle sera plus directement responsable de l'apprentissage et du bien-être des élèves et du développement du leadership des membres de la communauté éducative.

Après le départ de la directrice générale, M. Steven Reid, le directeur principal de l'évaluation, assumera la gestion des activités quotidiennes de l'Office à titre de chef des opérations par intérim jusqu'à ce qu'une nouvelle directrice ou un nouveau directeur soit nommé.

CITATIONS

« Je suis reconnaissante du temps que j'ai passé à l'OQRE. Ce fut un honneur de travailler avec les membres de la communauté éducative de toute la province et de voir de première main combien ils se soucient des élèves et se dévouent à l'éducation publique. J'ai hâte de travailler avec le conseil scolaire et les collectivités locales de Durham pour contribuer à des résultats positifs dans l'apprentissage des élèves et leur bien-être. Je continuerai à être une ambassadrice du travail de l'OQRE, lequel ne serait pas possible sans son personnel attentif et dévoué. »

--Norah Marsh, directrice générale de l'OQRE

« Nous sommes reconnaissants à Norah pour tout ce qu'elle a fait pour diriger l'équipe de l'OQRE. Elle a géré les activités quotidiennes de façon efficiente et efficace et a fait en sorte que l'Office soutienne constamment le rendement des élèves en Ontario. »

--Cameron Montgomery, président du conseil d'administration de l'OQRE

À PROPOS DE L'OQRE

