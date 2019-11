Snapclarity, une plateforme numérique innovante de soins de santé mentale, recrute une cheffe de file de l'industrie canadienne





Snapclarity, la seule plateforme numérique de prévention de la santé mentale au Canada, a annoncé aujourd'hui le recrutement de l'une des dirigeantes les plus influentes dans ce domaine. Karen Adams (Seward) devient directrice commerciale et directrice de l'innovation dans la santé. Mme Adams apporte à la société en pleine expansion son expérience dans la stimulation de la croissance, associée à une attention particulière apportée à soutenir des soins de santé préventifs et fondés sur des données probantes pour les employeurs, les employés et les consommateurs. Mme Adams a précédemment mené Shepell fgi (Morneau Shepell) vers une position de chef de file sur le marché, accélérant les revenus émergents, qui sont passés de 20 à 150 millions de dollars.

« Mme Adams apporte une expertise approfondie dans la santé et le bien-être mentaux et une compréhension de la manière de dimensionner une société en croissance rapide qui bouleverse le marché. Mme Adams guide l'évolution des soins de santé grâce à l'innovation depuis plus de 20 ans, et nous sommes vraiment privilégiés d'avoir une collaboratrice de son calibre pour diriger notre équipe commerciale. Elle est passionnée par notre vision et jouera un rôle essentiel pour rendre le changement possible durant cette période de croissance accélérée », a déclaré Terri Storey, cofondatrice et cheffe de la direction de Snapclarity.

La plateforme numérique de Snapclarity transforme de manière fondamentale la manière dont les employeurs approchent leur offre de prestations pour la santé mentale et l'impact qu'ils peuvent avoir sur la résilience et la productivité des employés.

Mme Adams a affirmé : « Au fil des ans, j'ai préconisé des instruments de soutien pour créer de la résilience, et Snapclarity a développé une approche de la santé mentale qui n'existe pas sur le marché. Son produit breveté aborde le spectre des soins et crée de la résilience par le biais de l'évaluation du risque, d'une exploration appropriée et d'un traitement pour ceux qui en ont besoin. Je pense que tous les employeurs devraient pouvoir accéder à ces types d'outils pour véritablement commencer à aborder la santé mentale dans une perspective de prévention et d'intervention. »

L'équipe de Snapclarity recevra l'un des prix les plus prestigieux à Ottawa lors du gala Best of Business qui aura lieu le 22 novembre 2019.

À propos de Snapclarity

Snapclarity Inc. est la principale plateforme numérique de soins de santé mentale à la demande dédiée à la création d'une expérience de soins connectée mettant dans les mains des Canadiens un soutien en santé mentale accessible et préventif. Snapclarity apporte son soutien à ceux qui en ont le plus besoin avec une identification aisée des facteurs de risque, une intervention précoce, des plans de traitement fondés sur des données probantes et des résultats axés sur le bilan.

Karen Adams sera disponible pour des entrevues sur place lors du HR Leaders Summit qui se tiendra à Toronto les 12 et 13 novembre.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 novembre 2019 à 13:05 et diffusé par :