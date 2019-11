IMS reprend le contrôle en devenant actionnaire majoritaire tandis que Sony Pictures Television conserve une participation minoritaire dans la société





MIAMI, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Internet Media Services (IMS) a conclu un accord avec Sony Pictures Television afin de devenir actionnaire majoritaire de la société de publicité numérique basée à Miami. Suite aux approbations réglementaires, les membres de la direction d'IMS, Gaston Taratuta et Ignacio Vidaguren, deviendront propriétaires majoritaires et conserveront le contrôle opérationnel de la société. Sony Pictures Television en restera actionnaire minoritaire.

En 2015, Sony Pictures Television a acquis une participation majoritaire dans IMS. Au cours de la coentreprise, la société a acquis Httpool, une entreprise similaire à IMS qui opère en Europe et en Asie. La société avait connu une certaine croissance grâce à des acquisitions et à des activités organiques.

Actuellement, IMS est présente sur 34 marchés et représente plus de 15 partenaires, parmi lesquels figurent Twitter, Spotify, Snapchat, LinkedIn, Facebook, TikTok, EA et Twitch.

« Sony est un partenaire extraordinaire qui nous a accompagnés pendant de nombreuses années durant lesquelles nous avons fait croître nos activités de plus de 200 % », a déclaré Gaston Taratuta, d'IMS. « À l'avenir, nous comptons poursuivre notre expansion géographique et le développement de notre offre de produits. Cela nous permettra de renforcer notre stratégie qui consiste à nous positionner comme une société mondiale qui amène la Silicon Valley sur les marchés émergents et frontaliers en agissant comme un partenaire exclusif de vente d'annonces publicitaires. »

Les conditions de l'acquisition n'ont pas été communiquées.

À propos d'Internet Media Services

Internet Media Services (IMS) est une société de marketing et de communications numériques de premier plan qui noue des partenariats avec des entreprises en plein essor qui cherchent à élargir leurs marchés. IMS aide les marques annonceurs à accroître leur attractivité et leur croissance grâce à son écosystème exclusif d'alliances commerciales. Des sociétés de premier ordre telles que LinkedIn, Spotify, Twitter, Warner Music, TikTok, Twitch, EA Games, Verizon Media, Snapchat et Facebook ont travaillé de manière exclusive avec IMS pour renforcer leur présence en Amérique latine, en Europe et en Asie. Le siège d'IMS se trouve à Miami et la société possède des bureaux dans les pays suivants : Brésil, Mexique, Argentine, Colombie, Chili, Panama, Pérou, Équateur, Uruguay, Italie, Autriche, Suisse, Russie, Inde, Hong Kong, Pologne, Estonie, Lettonie, Lituanie, Bulgarie, République tchèque, Croatie, Grèce, Hongrie, Macédoine, Roumanie, Serbie, Slovénie, Slovaquie, Ukraine, Indonésie et Malaisie.

Pour plus d'informations, consultez www.imscorporate.com.

