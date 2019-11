Xinhua Silk Road : les projets du secteur des capteurs affluent pour s'établir à Zhengzhou, en Chine centrale





ZHENGZHOU, Chine, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Un certain nombre de projets industriels dans le domaine des capteurs seront installés dans la Zone nationale de développement des hautes et nouvelles technologies de Zhengzhou, dans la province du Henan, en Chine centrale, conformément aux accords récemment signés lors du Sommet mondial des capteurs 2019, qui s'est tenu du 9 au 11 novembre.

Ces projets comprennent le parc technologique d'équipements robotiques intelligents qui sera construit par l'Institut de technologie de Harbin, le projet de capteurs infrarouges et thermiques qui sera construit conjointement par Henan Relations Co., Ltd. et l'Institut d'ingénierie électrique de l'Académie chinoise des sciences, et le projet de capteurs d'hydrogène qui sera construit conjointement par Zhengzhou Road & Bridge Construction Investment Group Co., Ltd. et Suzhou Topline Technologies Co., Ltd.

Avec le regroupement d'un plus grand nombre de projets liés aux capteurs, la vallée chinoise (Zhengzhou) des capteurs intelligents, dont la construction est prévue dans la Zone nationale de développement des hautes et nouvelles technologies de Zhengzhou, devrait devenir une base industrielle nationale de capteurs intelligents à l'avenir.

Dans le but de développer le secteur des capteurs, Zhengzhou, la capitale de la province du Henan, a élaboré un plan de développement du secteur des capteurs et a introduit un ensemble de politiques de soutien au développement du secteur des capteurs. Pour l'instant, elle a formé une chaîne industrielle de capteurs multicatégories couvrant le gaz, la météorologie et l'agriculture, avec Hanwei Electronics Group Corporation dont le siège social se trouve dans la Zone nationale de développement des hautes et nouvelles technologies de Zhengzhou, qui est devenue l'une des principales sociétés de capteurs en Chine.

Le Sommet mondial des capteurs de 2019, organisé par la China Instrument and Control Society et coorganisé par cinq organisations internationales, dont l'Institute of Measurement and Control, la Kyoto Automation Alliance et l'OPC Foundation (Chine), offre une plateforme importante pour les échanges et la coopération au niveau mondial. Il devrait jouer un rôle important dans la promotion de la construction de la base industrielle nationale de 100 milliards de capteurs intelligents à Zhengzhou.

Plus de dix universitaires chinois et étrangers, ainsi que des experts de 12 organisations internationales et de huit pays et régions, dont les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Corée, ont participé au sommet et partagé leurs points de vue sur le développement futur et les exigences du marché des capteurs intelligents. Le salon du secteur des capteurs, qui s'est tenu au cours de la même période, a attiré près de 300 entreprises bien connues du secteur national et international des capteurs, dont Microsoft, Siemens, Honeywell et d'autres sociétés du Fortune 500.

Consultez le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/309303.html

Communiqué envoyé le 12 novembre 2019 à 12:32 et diffusé par :