Sunrise s'apprête à proposer des services de maison intelligente en partenariat avec Plume





Le nouveau service, baptisé Smart Wi-Fi Powered by Plume®, inclut des fonctionnalités emblématiques telles que Plume Adaptive WiFitm, HomePass®, et AI Securitytm

ZURICH, Suisse, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Sunrise, plus grande société de télécommunications non contrôlée par l'État en Suisse, annonce le lancement prochain de Smart Wi-Fi Powered by Plume, une offre de services de maison intelligente conçue pour améliorer, personnaliser et sécuriser l'expérience de la maison intelligente.

Un récent sondage mené par Sunrise indique que le Wi-Fi est devenu synonyme d'Internet pour les consommateurs : il révèle que 95 % de la population suisse utilise aujourd'hui un réseau sans fil à la maison pour accéder à Internet.1 Appuyé par la technologie de Plume, ce nouveau service améliore davantage l'expérience en ligne des abonnés Sunrise dans toutes les pièces de leur maison via l'optimisation du Wi-Fi, l'accès invité personnalisé et sécurisé, les contrôles parentaux, ainsi que la sécurité dotée de l'IA pour une protection accrue de leurs appareils. Plume travaille de manière optimale avec les connexions haut débit ultra-rapides de Sunrise, et offre par conséquent la meilleure expérience à domicile, en complétant parfaitement la gamme de produits de Sunrise.

« Sunrise est ravie de s'associer à Plume pour offrir à ses abonnés un niveau supérieur en termes de vitesse, de personnalisation, de sécurité et de contrôle du Wi-Fi à la maison », a déclaré Bruno Duarte, directeur en charge des consommateurs chez Sunrise. « Nous recherchons en permanence de nouveaux moyens de concevoir la meilleure expérience sans fil à domicile pour chaque personne, chaque maison et chaque appareil. Smart Wi-Fi powered by Plume nous aidera à atteindre cet objectif. »

D'après le sondage mené par Sunrise, 50 % des participants ont indiqué être susceptibles de s'abonner à un service qui gère et garantit une solution Internet fiable et stable pour appuyer la variété croissante d'appareils à connecter au Wi-Fi. Smart Wi-Fi Powered by Plume offre aux abonnés Sunrise :

Plume Adaptive WiFi, qui optimise et ajuste de manière intelligente votre réseau pour une performance maximale.

qui optimise et ajuste de manière intelligente votre réseau pour une performance maximale. HomePass, qui permet aux clients de contrôler l'accès des invités et des enfants à leur réseau, de configurer des profils et d'arrêter Internet.

qui permet aux clients de contrôler l'accès des invités et des enfants à leur réseau, de configurer des profils et d'arrêter Internet. AI Security, pour détecter et bloquer les éventuelles menaces de sécurité, personnaliser l'accès aux contenus, et bloquer les publicités indésirables.

pour détecter et bloquer les éventuelles menaces de sécurité, personnaliser l'accès aux contenus, et bloquer les publicités indésirables. Les SuperPods tri-bande puissants et élégamment conçus, qui se branchent directement aux prises murales pour garantir une couverture fiable.

tri-bande puissants et élégamment conçus, qui se branchent directement aux prises murales pour garantir une couverture fiable. L'application très bien notée Plume App, qui permet aux abonnés de contrôler l'ensemble de ces services.

« Plume est fière de soutenir Sunrise, à l'heure où la société se hisse dans une nouvelle ère de services de maison intelligente, notamment le Wi-Fi domestique fiable, les contrôles parentaux personnalisés, l'accès avancé des invités, et les appareils étroitement sécurisés », a déclaré Sri Nathan, cofondateur et directeur du développement commercial chez Plume. « Smart Wi-Fi powered by Plume garantit aux abonnés Sunrise la possibilité de bénéficier en permanence des meilleures expériences possibles à leur domicile, sur tous leurs appareils. »

Smart Wi-Fi Powered by Plume sera disponible pour les abonnés Sunrise à compter du 21 novembre. Un seul SuperPod est nécessaire pour commencer à utiliser l'intégralité du service de maison intelligente pour 4,90 CHF par mois, avec des frais d'inscription uniques de 90 CHF. D'autres SuperPods peuvent être ajoutés si nécessaire pour étendre la couverture Wi-Fi au domicile, à un tarif unitaire de 90 CHF.

À propos de Sunrise

The Sunrise Communications Group AG (Sunrise) est coté à la Bourse SIX Swiss Exchange de Zurich, et se démarque en tant que groupe leader sur le marché suisse des télécommunications. Sunrise est la plus grande société de télécommunications non contrôlée par l'État en Suisse, et offre des services mobiles, Internet, TV et fixes à des clients privés et professionnels.

Sunrise offre le meilleur réseau mobile de Suisse (test de connexion des réseaux mobiles, mars 2019). Sunrise est le pionnier de la 5G, et le premier fournisseur à avoir proposé la 5G au début du mois d'avril. À la fin du mois d'août, Sunrise couvrait d'ores et déjà plus de 309 villes/villages, offrant le plus grand réseau 5G de Suisse et d'Europe. En outre, Sunrise offre la meilleure couverture géographique 4G/LTE sur plus de 96 % de la Suisse, pour atteindre 99,98 % de la population. La couverture 4G+ s'élève à environ 84,5 % de la population suisse, avec des vitesses jusqu'à 900 Mbit/s. Sunrise bénéficie d'un réseau fédérateur national à fibres optiques de pointe de 11 800 km. Concernant la partie fixe, Sunrise couvre environ 85 % des ménages en Suisse grâce à son réseau entièrement investi. La société offre les technologies à fibres optiques les plus avancées, telles que la vectorisation, le FTTS, FTTB et FTTH, grâce à son accord à long terme avec Swisscom, SFN et plusieurs services publics locaux.

Au 31 décembre 2018, Sunrise enregistrait un chiffre d'affaires total de 1 876 millions CHF ainsi qu'un EBITDA ajusté de 601 millions CHF, et comptait plus de 3,5 millions de relations clients. Sunrise est le meilleur fournisseur universel pour les PME et les grandes entreprises (BILANZ Telekom Rating 2019), et la société compte également parmi ses clients de nombreuses entreprises nationales et internationales telles que Nestlé, Zurich Insurance Group, Swiss Post, Zurich Airport, Swiss International Air Lines, McDonald's, NISSAN, ainsi que d'autres entreprises. Sunrise compte près de 1 615 employés (équivalents à temps plein) ainsi que plus de 143 apprentis ? soit la part d'apprentis la plus élevée (8,9 %) dans un classement des sociétés suisses (SonntagsZeitung, 25 août 2019).

Pour en savoir plus sur Sunrise, rendez-vous sur : www.sunrise.ch .

À propos de Plume®

Plume est la société qui a créé la première Plateforme de services de maison intelligente au monde. Unique solution ouverte et indépendante du matériel, Plume permet la conservation et la délivrance de nouveaux services, de manière rapide et à très grande échelle. Le forfait de services Plume inclut Plume Adaptive WiFitm, HomePass®, et AI Securitytm, et il est géré par Plume Cloud, un contrôleur cloud axé sur les données et sur l'IA, qui gère aujourd'hui le plus grand réseau défini par logiciels au monde. Plume tire parti d'OpenSynctm, un cadre en source ouverte qui intègre un large ensemble de KDL de silicium et de plateforme pour la connexion au Plume Cloud. Les gammes de services de maison intelligente et de produits finaux de Plume sont reconnues comme permettant aux fournisseurs de services de communications à travers le monde de délivrer la promesse d'un Internet rapide et fiable partout dans la maison, tout en augmentant le chiffre d'affaires moyen par utilisateur, en améliorant le taux de recommandation net, ainsi qu'en réduisant les taux d'appels, les déploiements de véhicules, et la perte d'abonnés.

Rendez-vous sur www.plume.com , www.platform.plume.com , et www.opensync.io .

Plume, Powered by Plume, Plume Adaptive WiFi, AI Security, SuperPod, HomePass, et OpenSync sont des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à Plume Design, Inc.

1 Sondage Sunrise : 1 029 entrevues ont été effectuées en septembre 2019.

