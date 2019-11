INDUSTRY clôture une édition axée sur la présentation des dernières solutions technologiques pour l'industrie





BARCELONE, Espagne, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- INDUSTRY From Needs to Solutions a conclu sa quatrième édition jeudi, exposant les meilleures applications de la fabrication de pointe et répondant aux défis des entreprises pour améliorer leur production aujourd'hui et à l'avenir. L'impression 3D, la robotique, les machines-outils et la cybersécurité ont occupé le devant de la scène lors d'un événement organisé par la Fira de Barcelona, qui a réuni plus de 150 entreprises dans son espace d'exposition, 150 intervenants et 8 949 visiteurs.

La nouvelle machine-outil, avec plus de 50 entreprises exposant des machines en fonctionnement, a été l'une des zones qui a attiré le plus grand nombre de visiteurs pendant les trois jours de la manifestation. Il était possible de voir des machines en pleine performance, y compris le démarrage, le découpage, la déformation ou d'autres techniques d'usinage. L'espace d'exposition a été complété par les domaines de l'automatisation et de la robotique, de nouveaux matériaux, de l'impression 3D, des moules et matrices, de la connectivité et des données, de la conception et des services qui ont également suscité un grand intérêt parmi les visiteurs.

Selon le directeur de l'événement, Miquel Serrano, « dans cette édition, INDUSTRY a fait ses preuves comme étant la principale plate-forme de solutions industrielles au niveau national, où les technologies actuelles les plus remarquables qui révolutionnent l'industrie, comme l'impression 3D ou la fabrication avancée, entre autres, ont été exposées ».

L'espace du congrès comprenait Healthio Day 3D Printing Application in Healthcare, l'atelier sur l'impression 3D dans le domaine médical qui s'est tenu le mercredi 30 octobre, remplissant les conférences où la situation actuelle de la bioimpression et l'industrie ont été abordées, ainsi que les meilleurs cas d'application de l'impression 3D dans les hôpitaux catalans. Dans le cadre des discussions (3d), les lignes futures de l'industrie ont été marquées et certains des meilleurs exemples de la mise en oeuvre de la fabrication d'additifs dans des domaines tels que l'industrie automobile et la vente au détail dans l'aéronautique ont été présentés.

En outre, la deuxième édition du Congrès de Barcelone sur la cybersécurité s'est concentrée sur la cybersécurité dans le domaine de la société numérique et des entreprises connexes. Entre autres sujets, les principales solutions multi-cloud, la sécurité dans les dispositifs médicaux, la protection de l'industrie 4.0 et la prévention du vol d'identité ont été traitées. L'offre de connaissances d'INDUSTRY From Needs to Solutions a été complétée avec Max et Ayri11, respectivement sur la fabrication avancée et l'automatisation et la robotique.

La quatrième édition d'INDUSTRY comportait également un programme européen d'acheteurs de technologies B2B, qui a organisé plus de 50 rencontres entre des entreprises européennes et des acheteurs d'industries telles que l'industrie automobile, l'aéronautique, la robotique et la santé, entre autres.

