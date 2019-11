NEC et VAXIMM annoncent une collaboration visant à développer des vaccins anticancéreux néoantigènes personnalisés





NEC Corporation (NEC ; TOKYO : 6701), un leader en technologies TI et réseau, et VAXIMM AG, une société de biotechnologie suisse/allemande, axée sur le développement d'immunothérapies des lymphocytes T, orales, a annoncé aujourd'hui que les sociétés avaient signé un accord de collaboration d'essai clinique, stratégique, ainsi qu'un accord de placement en actions dans le but de développer de nouveaux vaccins anticancéreux néoantigènes personnalisés.

En vertu de cet accord de collaboration, lequel est non exclusif aux deux parties, NEC fournira un financement pour un essai clinique de phase I. NEC et VAXIMM développeront conjointement des vaccins anticancéreux personnalisés en utilisant d'une part la technologie d'intelligence artificielle (IA) avant-gardiste de NEC, et utilisée dans son système de prédiction des néoantigènes, d'autre part, la technologie d'immunothérapie des lymphocytes T, orale, exclusive de VAXIMM. Les vaccins seront évalués dans un essai clinique de phase I sur diverses tumeurs solides. VAXIMM sera chargé de mener l'essai clinique qui devrait commencer en 2020.

NEC a l'option des droits de développement et de commercialisation au programme à l'échelle mondiale, sauf pour la Chine et d'autres territoires asiatiques en dehors du Japon.

Osamu Fujikawa, premier vice-président de NEC Corporation, a déclaré : « Le cancer est constamment l'un des défis majeurs en matière de soins de santé, avec des millions de nouveaux cas diagnostiqués chaque année dans le monde. La technologie de base de NEC est bien placée pour le développement d'une médecine personnalisée, et nous sommes fortement engagés à fournir des traitements efficaces aux patients cancéreux. Nous sommes ravis de collaborer avec VAXIMM afin de développer une immunothérapie optimale pour chaque patient individuel. »

Heinz Lubenau, PhD, directeur d'exploitation et cofondateur de VAXIMM, a confié pour sa part : « Nous sommes enthousiastes à l'idée de cette alliance avec NEC et de son solide soutien de VAXIMM. La nouvelle technologie IA de NEC permettra non seulement d'identifier, mais aussi de prioritiser les néoantigènes de chaque patient, assurant ainsi le traitement potentiel optimal de chaque individu. Dès que la liste de néoantigènes sera disponible, nous pourrons appliquer notre technologie pour produire rapidement un vaccin personnalisé. La thérapie individualisée est aujourd'hui à la pointe de l'innovation dans le traitement du cancer, et, grâce à cette collaboration, nous pourrons contribuer encore plus à cette approche. »

À propos de l'activité de développement des spécialités pharmaceutiques IA, de NEC

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.nec.com/en/global/solutions/ai-drug/

À propos du système de prédiction des néoantigènes, de NEC

La prédiction des néoantigènes, de NEC utilise son IA exclusive en la combinant aux pipelines bio-informatiques de NEC OncoImmunity AS, ce qui en fait le principal système de prédiction des néoantigènes dans le domaine. NEC évalue globalement les néoantigènes candidats, ce qui lui permet de prioriser efficacement les nombreux néoantigènes candidats identifiés chez un seul patient.

NEC acquiert la société de bio-informatique norvégienne OncoImmunity AS

https://www.nec.com/en/press/201907/global_20190729_01.html

À propos de NEC Corporation

Pour en savoir plus, visitez NEC sur http://www.nec.com.

À propos de VAXIMM

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vaximm.com.

