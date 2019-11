Le Sommet mondial des capteurs 2019 dévoilé : Zhengzhou s'ouvre au monde entier





ZHENGZHOU, Chine, 12 novembre 2019 /CNW/ - Zhengzhou a accueilli du 9 au 11 novembre le Sommet mondial des capteurs 2019. Des experts de huit pays et régions, dont la Chine, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la Corée du Sud et 12 organisations internationales, des représentants d'entreprises classées au Fortune Global 500, classées parmi les 500 chefs de file chinoises et de plus de 300 entreprises renommées du secteur des capteurs ont participé au sommet pour y discuter et partager leurs expériences et pratiques.

Sous la direction de l'Association chinoise pour la science et du ministère de l'industrie et des technologies de l'information de la République populaire de Chine et organisé par la China Instrument and Control Society (la société chinoise des contrôles et instruments) et la zone de développement industriel de haute technologie de Zhengzhou, le sommet était animé par le Gouvernement populaire du Henan, la China Instrument and Control Society, la Commission provinciale de développement et de réforme du Henan, le Département provincial des sciences et des technologies du Henan, la Commission provinciale de l'industrie et des technologies de l'information du Henan, le bureau du Comité provincial des affaires étrangères du Henan, l'Association du Henan des sciences et technologies et le Gouvernement populaire de la municipalité de Zhengzhou.

Le sommet a sélectionné cinq commanditaires provenant d'organisations et d'autres institutions ou associations professionnelles. L'Allemagne était le pays invité d'honneur et des professeurs, des universitaires et des dirigeants d'entreprises engagés dans l'industrie des capteurs de 21 pays dont les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, l'Italie, la Corée du Sud et les Pays-Bas étaient également invités.

Lors du forum du sommet technologique, des experts de haut niveau ont prononcé des discours sur des sujets d'actualité tels que la conception, la R-D, l'étanchéité, les essais, la technologie et les normes, ainsi que leurs défis, solutions et développements futurs, dans un effort commun pour promouvoir le développement du secteur des capteurs. Le sommet se composait de dix sous-forums sur des sujets d'actualité concernant la technologie des capteurs pour discuter des tendances de développement et des cas d'utilisation de la technologie des capteurs dans divers domaines.

Parmi les experts on peut nommer :

Jiang Zhuangde et Ni Guangnan, membres de l'Académie chinoise d'ingénierie

Chen Xiangli, membre de l'Académie nationale d'ingénierie des États-Unis

Cheyenne McNamara , responsable scientifique de la société Sick AG, basée en Allemagne

, responsable scientifique de la société Sick AG, basée en Allemagne Alfred Giacomo Sigada, professeur de mécanique et mesures thermiques à l'université polytechnique de Milan , en Italie

, en Italie IMAI Toshinori, directeur technique pour les capteurs mondiaux chez Panasonic Corporation au Japon

Alfred Lewis , membre du conseil des capteurs de l'IEEE

APUS, une société licorne chinoise qui fournit des services mobiles à 1,4 milliard d'utilisateurs dans le monde, a contribué à la promotion du Sommet et salon mondial des capteurs 2019 via la plateforme intégrée au système APUS et à la solution de distribution de la publicité par l'IA d'APUS.

