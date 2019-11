« MAG Development » présente son système innovant « MAG YES PLAN »





Acheter une propriété défiscalisée à Dubaï pour moins de 48 $ par jour

Pas d'acompte, pas de frais de service, pas de conditions ou de frais supplémentaires

DUBAI, EAU, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- « MAG Development », la branche de développement immobilier du groupe MAG Holding, a annoncé le lancement de son offre innovante « MAG YES PLAN » un ensemble d'installations et de plans de paiement abordables sans précédent qui permettent aux clients de posséder leurs maisons personnalisées, qui conviennent à leur pouvoir d'achat et à leur revenu mensuel à Dubaï.

Grâce à ce forfait, les investisseurs du monde entier peuvent acheter une propriété entièrement meublée pour moins de 48 USD par jour, ce qui est inférieur au coût moyen d'une chambre d'hôtel à Dubaï.

Le programme, qui constitue le premier ensemble de paiements tout compris de tous les frais possibles en plus des avantages exclusifs offerts aux clients de MAG YES PLAN, comprend des plans flexibles pour devenir propriétaire. Le programme permet aux clients d'acheter la propriété à Dubaï sans acompte et sans paiement final lors de la livraison de la propriété, avec une exonération totale des frais d'enregistrement et des taxes.

Grâce à ce programme, qui permet aux investisseurs d'acheter un appartement en seulement 15 minutes, MAG Development propose des paiements par prélèvement automatique sur le compte bancaire du client afin de faciliter le processus de paiement. MAG YES PLAN offre également au client d'autres options pour effectuer des paiements fixes, quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou trimestriels sans recourir à des facilités bancaires.

Les nouveaux packages de paiement ont été conçus en fonction d'une étude approfondie et spécialisée réalisée par MAG Development sur le marché immobilier des Émirats Arabes Unis. Dubaï a toujours été un marché attrayant en raison de sa politique d'exonération d'impôt pour les propriétés résidentielles et de son retour sur investissement élevé. Ce programme offre un soutien direct à quiconque cherche à acheter une propriété et à démarrer son portefeuille d'investissement immobilier international à l'étranger.

Le nouveau programme permet aux investisseurs du monde entier d'acheter une propriété à Dubaï, leur offrant ainsi la possibilité de profiter d'un retour d'investissements défiscalisé et de posséder une maison de vacances dans l'une des destinations touristiques et des centres d'investissement les plus attrayants.

Le programme couvre exclusivement le projet MAG City. Il s'agit d'un complexe résidentiel entièrement fermé comprenant des maisons de luxe de deux, trois et quatre chambres, ainsi que des appartements d'une chambre et des studios entièrement meublés, dans la ville de Mohammed Bin Rashid, dans le district 7 d'Al Meydan à 8 minutes de l'emblématique Burj Khalifa, la plus haute tour du monde.

Ce plan novateur est le premier du genre au monde à offrir des paiements mensuels tout compris, y compris tous les frais éventuels, pour lesquels le client ne paiera aucun autre montant pendant la durée du forfait. Le forfait comprend des avantages inhabituels tels que des miles Etihad Guest, un programme de fidélité MAG, un programme de protection de carrière, une assurance-vie et de nombreux autres avantages en fonction du plan sélectionné.

« « MAG YES PLAN » est conçu avec soin pour donner aux investisseurs la possibilité de payer leur logement en plusieurs versements égaux. Il n'est pas sujet à changement pendant la période de paiement, qui va de 5 à 24 ans », a déclaré Talal Moafaq Al Gaddah, premier vice-président exécutif de MAG Development.

« Ce programme confirme notre grand intérêt à répondre aux exigences du marché et permet aux investisseurs internationaux à revenu mensuel fixe de devenir propriétaire et de lancer leur portefeuille immobilier sans avoir à payer de gros paiements et sans frais cachés », a-t-il ajouté.

« Les nouveaux plans de paiement faciles sont conçus pour offrir une plus grande flexibilité à nos clients et témoignent de notre ferme volonté d'améliorer l'expérience des acheteurs à la recherche de maison dans les projets de développement de MAG qui s'adressent à différents segments de la communauté », a déclaré Al Gaddah.

Il a souligné que la plupart des acheteurs de biens ont des difficultés à payer l'acompte initial. Le programme innovant de MAG Development les exempte donc de l'acompte. De plus, le client aura la possibilité de payer des versements réguliers fixes qui permettront à toute personne ayant un revenu fixe de devenir propriétaire. Les forfaits MAG YES PLAN sont conçus pour inclure tous les frais possibles avec des avantages exclusifs supplémentaires tels que l'adhésion au programme « MAG Loyalty », qui offre à l'acheteur des réductions dans 480 restaurants, boutiques, cafés et hôtels à Dubaï. Les avantages comprennent une assurance-vie et une assurance en cas de perte d'emploi.

MAG Development continue d'innover des idées de marketing pour les clients, qui aident les particuliers et les familles à planifier leur stabilité financière à long terme et à investir dans une propriété qu'ils peuvent également utiliser comme maison de vacances lors de leur visite à Dubaï.

MAG Development offre au marché immobilier de Dubaï des solutions efficaces, adaptées aux évolutions du marché et exploitant au mieux les installations fournies par le gouvernement de Dubaï, ainsi que l'impact d'Expo 2020 sur le marché immobilier local.

