Les Fonds IA Clarington Inhance PSR désormais sans combustible fossile

TORONTO, le 12 nov. 2019 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui que tous les mandats dans la gamme de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles « tout-en-un » IA Clarington Inhance PSR sont désormais sans combustible fossile.

La gamme de fonds IA Clarington Inhance PSR, dont le sous-conseiller en valeurs est Vancity Investment Management Ltd. (« VCIM »), pionnier en matière de placements socialement responsables, consiste en quatre fonds communs de placement autonomes et trois solutions de portefeuilles :

Fonds communs de placement autonomes

Solutions de portefeuille « tout-en-un »

Par mandat sans combustible fossile des Fonds, on entend que l'équipe de gestion de portefeuille ne fait aucun placement dans les domaines suivants :

Production de pétrole, de gaz ou de charbon

Pipelines

Services publics de distribution de gaz naturel

Exploitation de gaz naturel liquéfié

« Le changement climatique est sans contredit le plus grand défi de nos jours, et VCIM estime que les décisions de placement peuvent faire avancer de façon significative l'objectif d'atténuer les conséquences les plus dangereuses des interventions humaines dans le système climatique », affirme Andrew Simpson, gestionnaire de portefeuille, VCIM.

Le mandat sans combustible fossile est le point culminant d'un effort qui a commencé en 2015, lorsque l'équipe de gestion de portefeuille de VCIM s'est désinvestie de tous les producteurs de combustible fossile dans la Catégorie IA Clarington Inhance PSR actions mondiales. Également en 2015, l'équipe a supprimé tous les producteurs de pétrole brut lourd dans le Fonds IA Clarington PSR revenu mensuel et de la Catégorie IA Clarington Inhance PSR actions canadiennes. L'année suivante, nous avons assisté au lancement du Fonds IA Clarington Inhance PSR d'obligations, qui est sans combustible fossile depuis le lancement. « Nous sommes heureux de gérer désormais une gamme de fonds qui est en tout et pour tout sans combustible fossile et, en même temps, entièrement diversifié en vue d'aider à répondre aux objectifs financiers des épargnants canadiens », ajoute monsieur Simpson.

« Nous sommes très fiers de notre partenariat de près de dix ans avec VCIM, et espérons avoir une collaboration continue avec une équipe de gestionnaires de portefeuille qui excelle à aider les épargnants respectueux de l'environnement à satisfaire à leurs objectifs financiers d'une façon qui s'alignent avec leur désir de combattre les dangers du changement climatique », précise Adam Elliott, vice-président principal, Ventes nationales, iA Clarington.

En savoir plus à propos des mandats sans combustible fossile de la gamme de fonds IA Clarington Inhance PSR.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale à part entière de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 30 septembre 2019, iA Clarington détient un actif sous gestion de plus de 15 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com/fr.

À propos de Vancity Investment Management Ltd.

Vancity Investment Management (VCIM) est un chef de file en croissance rapide en matière de placement responsable au Canada. Nous offrons aux clients individuels, institutionnels et de fonds communs de placement un procédé de placement intégré qui fait appel à l'engagement des actionnaires et incorpore une analyse environnementale sociale et de gouvernance (ESG) de fonds communs de placement et une analyse financière de type classique dans l'élaboration et la gestion de portefeuilles de placement. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à vcim.ca.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion, des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris des placements dans des séries négociées en Bourse de fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington et le logo d'iA Clarington sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

