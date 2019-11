Rosemont-La Petite-Patrie est récompensé et continue d'innover en matière de zéro déchet





MONTRÉAL, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le mouvement zéro déchet dans Rosemont-La Petite-Patrie prend de l'ampleur alors que l'Arrondissement s'est vu officiellement décerner aujourd'hui la plus haute distinction du programme ICI ON RECYCLE + de Recyc-Québec, soit le niveau Élite. Le déploiement de mesures innovantes de réduction à la source au sein de ses bâtiments administratifs, depuis juin 2018, lui permet d'obtenir un pointage d'un peu plus de 90 % et de remporter cet honneur.

La nouvelle mouture de cette certification récompense les organisations proactives qui ont atteint de très hautes performances dans la mise en oeuvre d'actions visant une réduction à la source de leurs déchets. L'Arrondissement s'est notamment distingué grâce à un taux de performance de récupération de 93 % et à son approche audacieuse zéro déchet incluant des mesures de sensibilisation et d'accompagnement destinées tant aux employés qu'aux Rosepatriens et Rosepatriennes.

« Cette distinction représente une grande satisfaction car elle reflète les efforts conjoints déployé par l'ensemble des services de l'Arrondissement afin d'adopter de bonnes pratiques de réduction à la source qui nous permettront progressivement de parvenir à un mode de vie municipal sans déchet. L'Arrondissement poursuit ses efforts dans ce sens avec l'implantation de la collecte des résidus alimentaires dans tous les bâtiments municipaux d'ici la fin 2020 », mentionne le maire de Rosemont-La Petite-Patrie, François William Croteau.

Nouvelle collaboration zéro déchet

Conscient que la diminution de son impact environnemental passe par une mobilisation de l'ensemble des acteurs du milieu, Rosemont-La Petite-Patrie profite de cet élan pour propulser sa vision zéro déchet aux commerçants de son territoire par l'entremise d'une nouvelle collaboration avec le Jour de la Terre, laquelle permettra de développer un programme de sensibilisation personnalisé destiné à ceux qui souhaitent se lancer dans une démarche zéro déchet.

« C'est avec enthousiasme que le Jour de la Terre répond à l'invitation du maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie d'étendre aux commerces son excellente initiative du Défi Zéro déchet. Chacun mérite d'être accompagné dans sa volonté de faire la différence. Et puisque le Jour de la Terre souhaite marquer l'année 2020 du sceau de la transition écologique, on ne peut souhaiter un meilleur partenaire que Rosemont-La Petite-Patrie pour amorcer ce passage », explique Pierre Lussier, directeur du Jour de la Terre.

Seconde édition Défi Zéro déchet

La vision zéro déchet portée par l'Arrondissement ne serait complète sans la poursuite du déploiement de son projet phare, le Défi Zéro déchet, qui a déjà accompagné 50 foyers. Fort du succès rencontré lors de la première édition, une nouvelle cohorte vient d'être sélectionnée et, en 2020, 50 autres foyers auront cette même opportunité, portant ainsi à 150 le nombre de foyers qui auront bénéficié d'un accompagnement. Si le succès est une nouvelle fois au rendez-vous, Rosemont-La Petite-Patrie continuera de bonifier ce programme afin d'accompagner davantage de ménages.

