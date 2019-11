UPLTV lance UART, un bouleverseur pour l'acquisition d'utilisateurs sur des jeux mobiles





SHANGHAI, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- En s'appuyant sur plusieurs années de monétisation d'annonces et de technologies d'analyse de données volumineuses, UPLTV a lancé la solution baptisée User-level Ad Revenue Tracking (Suivi des revenus publicitaires au niveau de l'utilisateur ou UART selon l'acronyme en anglais) et a montré comment cette nouvelle fonctionnalité a permis d'améliorer considérablement le retour sur investissement pour les jeux mobiles en adoptant principalement la stratégie des annonces intégrées à l'application (en anglais In-App Ads ou IAA). Les spécialistes du marketing peuvent facilement détecter leurs « baleines » publicitaires et effectuer leur acquisition d'utilisateurs à travers les impressions et les évènements publicitaires basés sur les clics d'applications de Facebook, et ce afin de générer un public calqué pour des campagnes plus ciblées.

Les pratiques courantes en matière de répartition de revenus publicitaires reposent sur deux types de méthodes de ventilation qui présentent toutes les deux des lacunes :

1. La « méthode de la moyenne pondérée » qui est expliquée à continuation. Ce modèle part du principe que chaque impression est évaluée sur un même pied et ne fait aucune distinction entre les modèles de CPC et de CPM tout en supposant que les utilisateurs qui contribuent à davantage d'impressions génèrent plus de revenus publicitaires.

2. La « moyenne pondérée segmentée » suit la même logique que celle de la moyenne pondérée de la méthode précédente, mais avant de calculer la moyenne, elle crée plus de couches segmentées ou de paramètres de contrôle des prix dans un emplacement publicitaire spécifique. Cette méthode est légèrement plus précise que celle d'une « moyenne pondérée » pure. Cependant, elle présente toujours les problèmes suivants :

En raison de sa méthode de calcul, elle présente toujours les mêmes problèmes que la méthode de la moyenne pondérée précédemment expliquée.

Plus le nombre de couches de segmentation de vos paramètres publicitaires est élevé, plus la monétisation des résultats sera inversée. En pratique, cela pourrait réduire les revenus publicitaires.

Présentation de l'UART (Suivi des revenus publicitaires au niveau de l'utilisateur)

UPLTV a développé son expertise en monétisation publicitaire dans des jeux sur mobile. En accumulant des milliards de points de données liés au comportement des utilisateurs vis-à-vis des publicités, UPLTV a entièrement renoncé à la méthode de la « moyenne pondérée » pour estimer les revenus publicitaires au niveau de l'utilisateur.

Voici en quoi consiste l'approche d'UPLTV concernant les revenus publicitaires au niveau de l'utilisateur :

Identifier, segmenter et suivre avec précision les points de « comportement face aux publicités » en cours de jeu

Algorithmes différenciés pour différents types et formats de publicité

Notre plateforme de médiation est capable de baliser et obtenir efficacement des données à partir de chaque interaction entre l'utilisateur et la publicité

La règle des 80/20 s'applique toujours

Grâce à la fonction UART, UPLTV peut voir qu'une minorité d'utilisateurs a contribué à la majorité des revenus publicitaires. Par conséquent, le fait de traiter tous les utilisateurs sur un pied d'égalité ne permet pas d'obtenir un aperçu précis.

De même, le passage d'un aperçu au niveau des impressions dans le tableau de bord de l'UART affiche que le top 20 % des utilisateurs (en termes de nombre d'impressions) n'a contribué que pour 49 % des revenus publicitaires. Il est clair que le nombre d'impressions ne peut pas être assimilé à un revenu publicitaire.

Le retour sur investissement (RSI) de UPLTV est amélioré grâce à l'UART

En ce qui concerne la stratégie d'acquisition d'utilisateurs, UPLTV n'a plus besoin de procéder à des évaluations subjectives basées uniquement sur le CPM et la rétention. En revanche, elle doit visualiser avec précision le retour sur investissement de chaque canal basé sur l'UART.

