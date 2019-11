Altasciences accueille Martin Poirier au poste de directeur principal de Bioanalytical Sciences





Altasciences est ravie d'annoncer la nomination de Martin Poirier, M.Sc., au poste de directeur principal de Bioanalytical Sciences ; il sera basé dans le centre préclinique d'Altasciences à Seattle, dans l'État de Washington. M. Poirier mettra en pratique ses connaissances approfondies et sa vaste expérience pour guider les clients internes et externes tout au long de leurs projets de bioanalyse et d'analyse de l'immunomodulation.

La réputation exceptionnelle de M. Poirier au sein de l'industrie et sa spécialisation dans le domaine de l'immunologie, ainsi que ses plus de dix années d'expérience dans la gestion des sciences de laboratoire et l'établissement de nouvelles installations dans toute l'Amérique du Nord, s'inscrivent dans l'objectif d'Altasciences d'améliorer continuellement ses capacités de services complets de bioanalyse préclinique et clinique. Il rejoint l'équipe de haute direction et endosse des responsabilités pour la croissance et le développement de l'activité de bioanalyse préclinique d'Altasciences.

« Nous sommes très heureux d'accueillir M. Poirier dans notre équipe grandissante d'experts. Ses années d'expérience et l'étendue de ses connaissances seront un atout alors que nous développons et améliorons nos installations et nos offres pour répondre pleinement et efficacement aux besoins en constante évolution de nos clients », a affirmé Mike Broadhurst, directeur général du site d'Altasciences à Seattle.

À propos d'Altasciences

Altasciences est une organisation de recherche contractuelle de taille moyenne, résolument tournée vers l'avenir, qui offre aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques de toutes tailles une approche souple et éprouvée des études précliniques et cliniques en phase précoce, allant de la sélection des principaux médicaments candidats à la validation de concepts. Depuis plus de 25 ans, Altasciences intègre les projets de ses clients pour les aider à prendre des décisions éclairées, plus rapides et exhaustives dans les premières phases du développement de médicaments. Les solutions complètes d'Altasciences incluent les études précliniques d'innocuité, la pharmacologie clinique, la bioanalyse, la gestion de programmes, la rédaction médicale, la biostatistique et la gestion de données. Tous ces services peuvent être adaptés aux exigences spécifiques du client. Altasciences permet à ses clients d'offrir de meilleurs médicaments à ceux qui en ont besoin, plus rapidement.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 novembre 2019 à 11:15 et diffusé par :