Compte en fidéicommis déficitaire et activités sans permis - La présidente de Voyages Fascination Lévis plaide coupable

« MAG Development », la branche de développement immobilier du groupe MAG Holding, a annoncé le lancement de son offre innovante « MAG YES PLAN » un ensemble d'installations et de plans de paiement abordables sans précédent qui permettent aux clients...

Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui que tous les mandats dans la gamme de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles « tout-en-un » IA Clarington Inhance PSR sont désormais sans combustible...

Dans le cadre du programme d'innovation des PME européennes, Horizon 2020, la société néerlandaise de biotechnologie Micreos a reçu la somme la plus élevée possible, à savoir 2,5 millions EUR, pour sa recherche dans le domaine de la technologie...