Inforoute présente les sept commanditaires fondateurs de l'Alliance ACCÈS 2022





TORONTO, le 12 nov. 2019 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute) a dévoilé aujourd'hui le nom des commanditaires fondateurs de l'Alliance ACCÈS 2022.

Ces sept chefs de file de l'industrie souscrivent pleinement à la vision d'ACCÈS 2022, un mouvement visant à donner aux Canadiens un meilleur accès à leur information médicale et aux services de santé numériques. Les voici : Accenture Canada, LifeLabs, Orion Health, RGAX, Roche Canada, Teladoc Health et TELUS Santé.

« Nous sommes ravis d'inaugurer le tout premier volet de l'Alliance, soit le Programme des commanditaires fondateurs, avec des organisations aussi renommées qui partagent clairement notre vision, explique Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute. Nous sommes impatients de collaborer avec celles-ci afin d'amorcer une nouvelle ère pour les soins de santé. »

L'Alliance ACCÈS 2022 s'inscrit dans une initiative ambitieuse dont le but est d'aider les Canadiens à accéder à leur information médicale et aux services de santé numériques qu'ils désirent. À mesure qu'elle prendra de l'ampleur, l'Alliance amènera les secteurs privé et public à s'unir pour éliminer les obstacles au déploiement à grande échelle des innovations numériques en santé.

« Notre vision, c'est que tous les Canadiens puissent accéder à leur information médicale et à des services de santé numériques en tout temps, en tout lieu et à partir de l'appareil de leur choix », précise M. Green.

Il ajoute que le Programme des commanditaires fondateurs n'est que le début, car plusieurs autres occasions seront offertes à ceux qui veulent participer à l'Alliance et faire de cette vision une réalité.

« Nous tenons à collaborer avec une diversité de partenaires et d'intervenants afin d'offrir un meilleur accès à l'information médicale et aux outils numériques, et ce, en vue d'améliorer l'expérience globale du patient », conclut M. Green.

Apprenez-en plus au sujet de l'Alliance ACCÈS 2022.

Apprenez-en plus au sujet d'ACCÈS 2022 et joignez-vous au mouvement.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle contribue à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante, à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez www.inforoute.ca/fr.

Questions des médias

Karen Schmidt

Directrice, Communications générales/internes

Inforoute Santé du Canada

416.595.3167

Écrivez-nous

(Twitter button) Suivez @InforouteSante

Descriptions et citations des commanditaires fondateurs

À propos d'Accenture Canada

Accenture Canada (Accenture) est une société chef de file de services professionnels dans le monde entier, offrant une vaste gamme de services et de solutions en stratégie, en conseil, en numérique, en technologie et en opération. Forte d'une expérience inégalée et de compétences spécialisées dans plus de 40 industries et fonctions administratives -- soutenues par le plus vaste réseau de livraison de solutions au monde -- Accenture conjugue les affaires et la technologie pour aider les clients à améliorer leur performance et à créer une valeur durable pour leurs parties prenantes. Avec 492 000 employés dans plus de 120 pays, Accenture favorise l'innovation pour améliorer notre façon de vivre et de travailler. Visitez https://www.accenture.com/ca-fr.

« Accenture est fière d'être partenaire d'Inforoute pour ACCÈS 2022 en vue d'améliorer la santé des Canadiens en mettant les technologies innovantes au coeur des analyses concernant la santé. » -- Shannon MacDonald, directrice générale, Accenture Canada

À propos de LifeLabs

LifeLabs est une entreprise canadienne qui compte plus de 50 ans d'expérience dans la prestation de services de tests en laboratoire qui aident les professionnels de la santé à diagnostiquer, à traiter, à surveiller et à prévenir les maladies chez les patients. Elle offre aux collectivités de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l'Ontario un accès pratique et rentable aux services de tests en laboratoire, lesquels sont essentiels pour obtenir des résultats optimaux en matière de santé. LifeLabs emploie environ 5 700 professionnels qualifiés et effectue annuellement plus de 100 millions de tests en laboratoire découlant de plus de 19 millions de visites de patients par année. LifeLabs le plus grand laboratoire communautaire au Canada. L'entreprise est détenue indirectement par OMERS Administration Corporation, dont la participation est gérée par OMERS Infrastructure Management Inc. En plus d'être le premier laboratoire communautaire à effectuer des tests prénataux non effractifs au Canada, LifeLabs est également le premier à permettre aux patients de prendre rendez-vous en ligne, à proposer des protocoles ne nécessitant pas d'être à jeun et à offrir aux patients un accès sécurisé aux résultats de laboratoire en ligne. Apprenez-en plus à www.lifelabs.com.

À propos d'Orion Health

Orion Health est une entreprise chef de file en gestion de la santé de la population et l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions de dossier de santé électronique (DES) et d'intégration des soins de santé destinés aux organisations de la santé. Les solutions d'Orion Health sont utilisées dans 30 pays par plus de 300 000 cliniciens. Au Canada, des milliers de cliniciens et des centaines d'établissements et de fabricants d'équipement d'origine se fient à Orion Health pour faciliter l'échange de données entre les systèmes hospitaliers, les systèmes d'information sur la santé et les DSE, ce qui se traduit par une meilleure coordination des soins, des économies d'argent et des gains d'efficience et une qualité de soins accrue. Apprenez-en plus à http://www.orionhealth.com. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

« Orion Health est déterminée à éliminer le cloisonnement et la discontinuité de l'information médicale au sein du réseau de la santé afin d'aider celui-ci à mieux répondre aux besoins de patients plus engagés et à améliorer l'efficience de leur parcours de soins. » -- Gary Folker, vice-président exécutif, Amérique du Nord, Orion Health

RGAX

« RGAX est honorée de participer en qualité de commanditaire fondateur de l'Alliance, puisque son objectif et sa vision correspondent à ceux d'ACCÈS 2022 qui, essentiellement, vise non seulement à procurer aux Canadiens un accès à leur information médicale, mais aussi à leur donner un choix quant à son utilisation. » -- Carmela Tedesco, vice-présidente, Underwriting Solutions, RGAX

À propos de Roche Canada

Roche Canada (Roche) est un pionnier mondial des produits pharmaceutiques et diagnostiques qui s'attache à faire progresser la science pour améliorer la vie des gens. Les forces combinées de ses compétences pharmaceutiques et diagnostiques ont fait de Roche le chef de file des soins de santé personnalisés -- une stratégie qui vise à administrer à chaque patient le bon traitement de la meilleure façon possible. Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie au monde, offrant des médicaments différenciés dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie, des maladies infectieuses, de l'ophtalmologie et des affections du système nerveux central. Numéro un mondial du diagnostic in vitro et du diagnostic histologique du cancer, Roche est aussi un précurseur dans la prise en charge du diabète. Le Groupe Roche, dont le siège social est à Bâle, en Suisse, est présent dans plus de 100 pays et comptait plus de 94 000 employés dans le monde en 2018. Visitez www.rochecanada.com.

« Roche est ravie de collaborer avec divers intervenants pour relever les défis communs qui touchent notre réseau de la santé. Ensemble, nous maximisons les contributions de chacun et nous nous rapprochons de notre objectif : offrir des soins optimaux aux patients et améliorer leur santé. »

À propos de Teladoc Health

Teladoc Health transforme positivement l'accès des gens aux soins de santé et l'expérience qu'ils en retirent en mettant l'accent sur l'atteinte d'une qualité supérieure, la diminution des coûts et l'amélioration des résultats dans le monde entier. Ses solutions cliniques intégrées et primées concernent la télésanté, les services médicaux spécialisés, l'intelligence artificielle, l'analytique ainsi que les services de plateforme sous licence. Comptant plus de 2 000 employés, Teladoc Health contribue à transformer la prestation des soins dans 130 pays et en plus de 30 langues en s'associant à des employeurs, des hôpitaux, des réseaux de la santé et des assureurs. Le Réseau Best Doctors, situé à Toronto depuis 20 ans, fait maintenant partie de Teladoc Health Inc. Pour en savoir plus, visitez le site Web www.teladochealth.com.

« Pour réaliser une réelle transformation des soins de santé, nous devons travailler à l'intérieur même du réseau de la santé; grâce à ACCÈS 2022, nous pouvons aider tous les Canadiens à recevoir les soins qu'il leur faut, peu importe leur maladie et de n'importe où. » -- Lewis Levy, MD, FACP, médecin-chef, Teladoc Health

À propos de TELUS Santé et solutions de paiement

TELUS Santé est un chef de file dans les domaines des té

ésoins à domicile, des dossiers de santé électroniques et dossiers médicaux électroniques, des solutions de santé grand public, des solutions de gestion d'officine et des solutions de gestion des demandes de règlement. TELUS Santé mise sur le pouvoir de la technologie et de l'information pour améliorer la santé des Canadiens grâce à des solutions numériques novatrices qui favorisent la collaboration, l'efficacité et la productivité des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des professionnels de la santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des citoyens. TELUS Solutions de paiement complète les solutions de santé en offrant des solutions de paiement et de prêt sécurisées et conformes aux normes de l'industrie qui relient les prêteurs, les payeurs, les assureurs, les fournisseurs de soins de santé complémentaires et les institutions financières à leurs clients à l'échelle du Canada. Pour en savoir davantage, visitez www.telussante.com et telus.com/solutionsdepaiement.

« Forte de ses innovations technologiques et de ses solutions de collaboration de pointe, TELUS Santé contribue à transformer les soins de santé pour le bien de tous les Canadiens. Grâce à notre partenariat avec Inforoute et l'Alliance, nous pouvons exploiter le pouvoir de l'information et révolutionner l'accès aux soins dans tout l'écosystème de la santé en vue d'améliorer les résultats en santé et l'expérience des patients. » -- Luc Vilandré, président, TELUS Santé et Solutions de paiement

SOURCE Inforoute Santé du Canada

Communiqué envoyé le 12 novembre 2019 à 11:00 et diffusé par :