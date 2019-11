Guillaume Deybach rejoint MSH International (Amériques) en tant que Directeur Exécutif





TORONTO, le 12 nov. 2019 /CNW/ - MSH International (Amériques) a nommé Guillaume Deybach au poste de Directeur Exécutif de sa division Amériques et directeur general du marché américain. Fort d'une expérience de plus de 20 ans en gestion, Deybach apporte un leadership précieux à l'équipe de direction MSH pendant une période cruciale de croissance. En tant que Directeur Exécutif, Deybach dirigera les opérations de l'entreprise ainsi que son expansion aux États-Unis.

Après avoir récemment occupé le poste de Président Directeur Général de GeoBlue, Deybach a transformé la croissance stratégique de l'entreprise, augmenté la satisfaction de ses clients, et sa rentabilité. Avant de rejoindre GeoBlue, il a été Président Directeur Général d'Europ Assistance Amérique du Nord pendant 14 ans, transformant l'offre d'assistance et le portefeuille clients, et augmentant le chiffre d'affaires par croissance organique et acquisitions.

« Guillaume supervisera l'équipe d'exploitation ainsi que le processus de distribution et le développement des produits de MSH International (Amériques), » a déclaré Robin Ingle, PDG de MSH International (Amériques). « Il façonnera également des partenariats avec des décisionnaires clés du marketing, des achats, de l'analyse et de la finance pour s'assurer que MSH International (Amériques) continue à offrir une expérience de qualité à ses clients, partenaires et membres. »

« Je suis ravi de rejoindre MSH International, l'un des grands pionniers de l'industrie de l'assurance internationale et d'étendre sa croissance aux États-Unis, » a déclaré Guillaume Deybach. « C'est une excellente occasion de stimuler l'intégration opérationnelle et l'innovation, afin que nous puissions accélérer notre vision et bâtir sur nos platformes et nos offres. »

Guillaume Deybach est titulaire d'un diplôme en gestion commerciale de l'ESSCA Business School.

À propos :

MSH International (Amériques)

MSH International (Amériques), comprenant les marques StudyInsured, Ingle International et Intrepid 24/7, est un leader dans la conception et la gestion de solutions internationales de soins de santé, d'assistance et prévoyance pour les personnes mobiles dans le monde entier. Les programmes sont conçus pour les voyageurs, les expatriés et les étudiants qui ont besoin d'une couverture d'assurance internationale flexible. MSH International dispose de 5 centres d'opérations et de 20 bureaux régionaux dans le monde entier, fournissant une assistance 24 heures sur 24 à 2 000 entreprises clients et plus de 460 000 membres assurés dans près de 200 pays.

