Début de la construction Pfaff Porsche au centre commercial CF Markville

TORONTO, 12 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La construction du plus récent centre Porsche s'est amorcée au centre commercial CF Markville. À son ouverture prévue au dernier trimestre 2020, Porsche Centre Markham sera l'un des premiers au monde à adopter la nouvelle architecture commerciale Porsche intégrée au centre commercial de Markham.

Les visiteurs pourront accéder au Centre Porsche à pied à partir des stationnements intérieurs et extérieurs du centre commercial, donnant ainsi un accès piétonnier inédit et fort pratique au monde de Porsche, à ses expériences et à ses modèles.

« Notre relation d'affaires avec Pfaff Automotive Partners remonte à plusieurs années », a déclaré Marc Ouayoun, président-directeur général d'Automobiles Porsche Canada, Ltée. « La croissance continue de notre réseau de concessionnaires nous permet de bien servir notre clientèle au Canada. »

Outre la vente de véhicules neufs et d'occasion, Porsche Centre Markham, d'une superficie de 50 000 pieds carrés, comprendra le service après-vente et de pièces, ainsi qu'une boutique Sélection Porsche. La concession sera aussi 100 % adaptée au programme d'électrification de la Marque et disposera de bornes de recharge et d'un atelier pour batteries de véhicules électriques. Elle sera aussi homologuée pour assurer l'entretien des nouvelles Porsche Taycan et futures Porsche électriques.

« Markham affiche l'une des croissances les plus rapides au Canada et ce marché est l'un des plus porteurs au pays pour les véhicules de luxe. En somme, il s'agit du site tout indiqué pour la création d'un nouveau Centre Porsche », explique Chris Pfaff, président-directeur général de Pfaff Automotive Partners. « La proximité de Markham à plusieurs sièges sociaux, le nombre de concessionnaires automobiles de luxe, dont notre propre concession BMW, et l'économie florissante ont tous contribué à notre décision d'établir notre plus récente concession Porsche à Markham. »

Pour Pfaff Automotive Partners, Porsche Centre Markham s'ajoute aux deux autres concessions Porsche du groupe dont la relation avec la marque Porsche remonte à 1967, à Newmarket, en Ontario. En 2002, Pfaff Porsche a transféré ses installations à Woodbridge, pour finalement s'installer en 2017 sur un magnifique site de 100 000 pieds carrés près du centre commercial Vaughan Mills. Le groupe détient aussi des intérêts dans la concession Porsche of London, en Ontario, inaugurée en 2010.

L'ouverture de Porsche Centre Markham est prévue pour le dernier trimestre 2020.

À propos de Pfaff Automotive Partners

Pfaff Automotive Partners, concessionnaire automobile de premier plan au Canada fondé en 1964, représente les marques Volkswagen, Toyota, Chrysler, Dodge, RAM, Jeep, Mazda, Audi, BMW, MINI, Porsche, McLaren, Singer Vehicle Design, Pagani, BAC Mono, Harley-Davidson, Mercedes-Benz, Subaru et Automobili Pininfarina. Pfaff possède plus de 50 ans d'expérience dans plusieurs catégories de sport automobile. L'entreprise détient aussi Pfaff Tuning, Pfaff Leasing et Pfaff Autoworks. Pour en savoir plus, visitez www.pfaffauto.com .

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview détient, exploite et développe l'un des plus importants et des plus prestigieux portefeuilles d'immeubles commerciaux, de bureaux et à vocation mixte en Amérique du Nord. Le portefeuille de Cadillac Fairview est détenu par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, un investisseur international diversifié qui administre les rentes de plus de 327 000 enseignants actifs et retraités. Le portefeuille immobilier comprend également des investissements dans l'immobilier commercial, industriel et à vocation mixte au Brésil, en Colombie et au Mexique.

Le portefeuille canadien, évalué à environ 31 milliards de dollars, compte plus de 37 millions de pieds carrés de superficie locative dans 68 propriétés au Canada, parmi lesquelles figurent des adresses des plus prestigieuses, notamment le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, CF Pacific Centre, CF Chinook Centre, Tour Deloitte et CF Carrefour Laval.

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L'équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces ouvrira ses portes en 2019 pour desservir le réseau national de 19 centres Porsche. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2018, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 8 904 véhicules en sol canadien, une hausse de 7,9 % par rapport à 2017.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

