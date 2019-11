Une première convention collective au Musée de la Gaspésie





CHANDLER, QC, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les employé-es du Musée de la Gaspésie, à Gaspé, ont accepté à l'unanimité l'entente de principe qui mène à une toute première convention collective. Le vote a été tenu le 6 novembre dernier.

« Nous sommes très heureux du dénouement à la suite de l'accréditation de notre syndicat en février dernier. Au-delà des gains acquis, c'est une entente qui ramène le respect et l'unité au sein du Musée », affirme Gabrielle Leduc, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs du Musée de la Gaspésie-CSN.

Les 12 syndiqué-es pourront notamment bénéficier d'un montant forfaitaire à la signature et d'augmentations annuelles rétroactives au 20 février 2019. L'entente prévoit aussi une gestion participative. Les vacances, les congés et la retraite ont également été bonifiés.

« C'est l'un des plus importants musées en Gaspésie et nous sommes très heureux et surtout très fiers de les accueillir au sein du conseil central de la région », a commenté Serge Saint-Pierre, président du Conseil central de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CCGIM-CSN).

À propos

La Fédération nationale des communications (FNC-CSN) regroupe 7000 membres oeuvrant dans les domaines des communications et de la culture.

Le Conseil central de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CSN) regroupe plus de 4500 membres au sein de 80 syndicats de tous les secteurs d'activité, répartis partout en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

SOURCE Conseil central de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

Communiqué envoyé le 12 novembre 2019 à 10:30 et diffusé par :