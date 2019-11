Hallura, une société du portfolio d'Alon MedTech Ventures, clôt un tour de financement de 7 millions USD





Le tour a été mené par un groupe d'investisseurs basés aux États-Unis, en Europe et en Israël ; la somme sera utilisée pour conduire les essais cliniques et enregistrer les produits exclusifs et novateurs de comblement dermique à l'acide hyaluronique de la société en Europe

YOKNEAM, Israël, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Hallura Ltd., une société de médecine esthétique basée en Israël et développant une nouvelle génération de produits de comblement dermique à base d'acide hyaluronique (HA), a conclu son tour de financement de série A de 7 millions USD. Ce tour a été mené par un groupe d'investisseurs privés basés aux États-Unis, en Europe et en Israël ; la majorité des investissements proviennent de chirurgiens plastiques et de dermatologues de renom. Hallura, société du portfolio d'Alon Medtech Ventures, détenue par le Dr Shimon Eckhouse, fait partie du réseau d'incubateurs de l'Autorité israélienne de l'innovation (Israeli Innovation Authority, IIA).

Les produits de comblement dermique à base d'HA d'Hallura s'appuient sur une technologie exclusive développée par l'entreprise ces deux dernières années. Se différenciant de la technologie utilisée depuis 20 ans dans les produits de comblement dermique à base d'HA sur le marché, basée sur l'utilisation du BDDE pour la réticulation, Hallura a développé une nouvelle technologie de réticulation pour répondre à la demande croissante de traitements esthétiques naturels doux et peu invasifs. Les produits d'Hallura reposent sur un mécanisme de réticulation radicalement différent qui maintient et protège les longues chaînes naturelles d'HA. Pour ses produits, Hallura a réalisé une série d'études in vivo sur les animaux qui montrent une excellente tolérance et un potentiel plus élevé pour retendre la peau que les produits phares du marché.

Le Dr Stéphane Meunier, cofondateur et PDG d'Hallura, a déclaré : « Nous sommes très fiers des avancées réalisées ces deux dernières années : nous disposons désormais d'une plateforme technologique pour l'HA très prometteuse, d'installations et d'équipements de pointe ainsi que d'une équipe hautement qualifiée. Si les produits de comblement dermique représentent une première application évidente de notre technologie, nous prévoyons également d'explorer d'autres applications médicales à l'avenir. »

Le Dr Shimon Eckhouse, cofondateur et président d'Hallura, a indiqué : « Nous sommes ravis de terminer ce tour de financement d'Hallura en ajoutant à notre base d'actionnaires l'un des groupes de médecins esthétiques les plus prestigieux au monde. Ce tour nous permettra de mettre en oeuvre notre projet visant à développer notre entreprise pour qu'elle devienne le chef de file du marché des produits de comblement, aujourd'hui le plus grand segment du marché mondial de l'esthétique peu ou non invasive. »

Le Dr Per Hedén, cofondateur d'Hallura, a précisé : « J'ai participé à l'introduction sur le marché du premier produit de comblement à base d'HA d'origine non animale il y a plus de 20 ans et je m'implique activement dans l'utilisation et le développement de ces technologies. De ce fait, mon expertise sur les besoins du marché et les attentes des médecins et des patients vis-à-vis d'un nouveau produit de comblement est très large ; et je dois avouer être convaincu que la nouvelle gamme d'Hallura révolutionnera le domaine avec des produits de comblement à base d'HA présentant de toutes nouvelles caractéristiques ainsi que grâce à une nouvelles méthode de fabrication et de nouvelles utilisations de ces produits par les médecins. Je suis très heureux de faire partie de l'équipe d'Hallura et de réinventer l'HA, qui est devenu la solution esthétique la plus populaire utilisée par les médecins à travers le monde. »

À propos d'Hallura Ltd.

Hallura Ltd. apporte une solution novatrice sur le marché en forte croissance des produits esthétiques injectables, basée sur une technologie exclusive pour la réticulation de l'HA. Les produits de comblement dermique d'Hallura répondent à la demande grandissante de produits de comblement de meilleure qualité et plus sûrs, offrant des résultats esthétiques naturels et doux ainsi qu'une large palette d'applications esthétiques.

Fondée en novembre 2017 par le Dr Stéphane Meunier, Mme Alona Gellerman, le Dr Per Hedén et le Dr Shimon Eckhouse, la société a son siège, son département de recherche et développement et son site de production à Yokneam, en Israël.

À propos d'Alon Medtech

L'incubateur Alon MedTech Ventures, fondé et détenu par le Dr Shimon Eckhouse, son président actif, est basé à Yokneam. Le Dr Eckhouse est un inventeur, un entrepreneur accompli et un investisseur dans le domaine des dispositifs médicaux et des nouvelles technologies médicales.

Alon Medtech réalise des investissements et conclut des partenariats avec des entrepreneurs exceptionnels afin de transformer des concepts de dispositifs médicaux novateurs en entreprises à succès. Alon Medtech investit dans de nouvelles technologies et solutions améliorant substantiellement le bien-être et la qualité de vie des femmes et des hommes tout autour du monde.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.alon-medtech.com

