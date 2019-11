Rapport 2019 sur la propriété intellectuelle dans le monde - Pôles de concentration locaux, réseaux mondiaux : une activité d'innovation de plus en plus axée sur la collaboration et l'international





GENÈVE, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Dans l'édition 2019 du Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde , il ressort de l'analyse sur plusieurs décennies de millions de dossiers de brevets et de publications scientifiques que l'activité d'innovation, de plus en plus axée sur la collaboration à l'échelle transnationale, trouve sa source dans quelques grands pôles situés dans un petit nombre de pays.

Une trentaine de pôles de concentration de l'innovation situés dans des métropoles ont été à eux seuls à l'origine de 69% des brevets et de 48% de l'activité scientifique au cours de la période 2015-2017. Ils sont pour la plupart situés dans cinq pays : l'Allemagne, la Chine, les États-Unis d'Amérique, le Japon et la République de Corée.

Le rapport fait état d'une innovation devenue plus axée sur la collaboration. Au début des années 2000, les équipes de scientifiques produisaient 64% de tous les articles scientifiques et les équipes d'inventeurs étaient à l'origine de 54% de l'ensemble des brevets. Dans la seconde moitié des années 2010, ces chiffres étaient passés à près de 88% et 68%, respectivement.

La collaboration revêt également un caractère de plus en plus international. La part des collaborations scientifiques entre deux ou plusieurs chercheurs situés dans des pays différents est passée de 15% en 1998 à 26% en 2017. En ce qui concerne les brevets, la part des co-inventions internationales était passée à 11% jusqu'en 2009, mais elle a depuis légèrement diminué, en partie à cause de la croissance rapide des collaborations nationales dans certains pays. La plupart des collaborations internationales se déroulent dans les principaux pôles de concentration de l'innovation situés dans des métropoles. Les dix plus grandes de celles-ci, à savoir San Francisco-San Jose, New York, Francfort, Tokyo, Boston, Shanghai, Londres, Pékin, Bangalore et Paris, représentent 26% de toutes les co-inventions internationales. Les pôles de concentration situés aux États-Unis d'Amérique apparaissent comme les plus connectés au monde.

"Le paysage de l'innovation est, à l'heure actuelle, extrêmement interconnecté à l'échelle mondiale", a déclaré le Directeur général de l'OMPI, Francis Gurry. "Des solutions technologiques de plus en plus complexes pour relever les défis mondiaux communs nécessitent des équipes de chercheurs de plus en plus nombreuses et spécialisées, qui s'appuient sur la collaboration internationale. Il est impératif que les économies restent ouvertes afin de favoriser l'innovation".

