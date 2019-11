Création d'un pôle régional en enseignement supérieur dans la région de la Mauricie grâce à un investissement de 1,5 M$





QUÉBEC, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Une aide financière de 1,5 million de dollars pour les trois prochaines années (500 000 $ par année jusqu'en 2022) est accordée pour la création d'un pôle régional en enseignement supérieur dans la région de la Mauricie. Ce pôle réunit l'Université du Québec à Trois?Rivières, le Collège Shawinigan et le Cégep de Trois-Rivières.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge.

Les activités du pôle régional de la Mauricie seront centrées sur deux projets. Le premier vise l'amélioration du recrutement, de l'accueil, de l'intégration et de l'aide à la réussite des étudiants étrangers, l'objectif étant d'augmenter le nombre de ces étudiants diplômés dans les secteurs d'activité économique en forte demande comme les technologies de l'information, l'ingénierie, la santé et les sciences. Le deuxième projet concerne l'atteinte d'une meilleure adéquation entre les compétences requises par les entreprises de la région exerçant des activités dans le domaine des technologies de l'information et celles développées dans les programmes de formation offerts.

Citations :

« La population de la Mauricie ne croît pas à la même vitesse que celle du reste du Québec. Devant cet état de fait, il est important de réagir pour combler cette lacune, surtout en cette période de rareté de la main?d'oeuvre. Nos établissements d'enseignement supérieur font le bon choix en décidant d'unir leurs forces pour encourager le recrutement et l'adéquation avec le marché du travail. Je suis convaincu que ce pôle régional répondra aux attentes et permettra à la région de relever ces défis. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La mise en commun de nos efforts, de nos forces et de nos compétences donne toujours des résultats spectaculaires. C'est cette prémisse qui a permis la création de pôles régionaux en enseignement supérieur un peu partout au Québec. Il ne fait aucun doute pour moi que le pôle de la Mauricie remplira ses promesses et donnera des résultats positifs, tant en matière de recrutement que pour l'arrimage au marché du travail. Je souhaite le meilleur des succès à tous les intervenants qui participeront, de près ou de loin, aux activités du pôle. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

La création du pôle régional en enseignement supérieur en Mauricie prévoit également la participation de divers organismes de développement régional, notamment la Table régionale de l'éducation de la Mauricie (TREM) et Groupé, un regroupement d'entrepreneurs de la région.

Jusqu'à présent, dans le but de stimuler la concertation des établissements et d'apporter une réponse à des problématiques communes, le gouvernement du Québec a soutenu la création de pôles dans les régions suivantes : Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Outaouais, Saguenay-Lac?Saint-Jean, Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Centre-du-Québec et Mauricie.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

