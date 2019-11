Margot Jordan, cheffe de la direction d'AST (Canada), se joint aux dirigeants d'entreprises de Toronto à l'occasion de l'événement Covenant House Sleep Out pour la deuxième année consécutive





La Société de fiducie (Canada) est fière d'annoncer que sa présidente et cheffe de la direction, Margot Jordan, fera partie des 100 dirigeants d'entreprise et responsables de communautés de Toronto à dormir dehors, le 21 novembre 2019, pour aider à sensibiliser l'opinion et à lever des fonds très attendus au profit de l'organisation sans but lucratif Covenant House Toronto. Ce sera la deuxième année consécutive que Jordan prendra part à l'événement annuel Sleep Out, durant lequel les participants passent la nuit dehors, dans la rue, avec un sac de couchage et un morceau de carton comme seuls moyens de se réchauffer.

Cette année, l'objectif est de lever 1,2 million de dollars en une soirée. En 2018, les participants passèrent une nuit glaciale pour lever 1,1 million de dollars, ce qui porta le total de fonds levés par les événements Sleep Out à plus de 7 millions de dollars.

"L'année dernière, l'expérience Sleep Out m'a vraiment ouvert les yeux sur les difficultés frappant les personnes de tous âges, et plus particulièrement nos jeunes, qui vivent et dorment dehors", déclare Jordan. "Nous devrions tous aspirer à mettre un terme à l'itinérance au Canada, à commencer par les particuliers et les entreprises, qui doivent adopter un nouveau point de vue, développer une réelle empathie et contribuer à soutenir activement les personnes qui les entourent. Chez AST (Canada), nous sommes fiers d'aider la mission de Covenant House et d'apporter de la visibilité à ce problème de longue date par le biais de cet événement phare."

Mark Aston, le nouveau directeur exécutif de Covenant House Toronto, déclare qu'environ 350 jeunes comptent chaque jour sur le soutien de l'agence.

"Nous sommes des plus reconnaissants à l'égard des dirigeants qui ont pris part au Sleep Out depuis ses débuts, et qui ont fait de cette expérience nocturne intimiste et immersive une tradition bien ancrée pour toutes celles et ceux qui souhaiteront se joindre à nous dans les années à venir", ajoute Aston. "Notre but est de mieux faire connaître l'itinérance des jeunes et de lever des fonds, qui font cruellement défaut."

Covenant House aide les jeunes à libérer leur potentiel et à reprendre leur vie en main. En tant que plus grande agence du Canada au service des jeunes sans abris, victimes de traite ou à risque, Covenant House offre la plus large gamme de services 24/7. L'organisation a soutenu plus de 95 000 jeunes depuis 1982.

