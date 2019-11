autoHEBDO.net nomme sa toute première rédactrice en chef





Jodi Lai sera à la tête de l'équipe éditoriale et dirigera la plateforme, nouvellement remaniée, axée sur des conseils d'experts et l'autonomisation des acheteurs de voitures.

TORONTO, le 12 nov. 2019 /CNW/ - Dans le cadre de l'expansion de sa plateforme axée sur des conseils d'experts, autoHEBDO.net, le site d'annonces automobiles le plus fiable pour l'achat et la vente de voitures au Canada, a annoncé la récente nomination de Jodi Lai au poste de rédactrice en chef.

Ce poste, une première pour l'entreprise, a été créé pour appuyer les innovations et la réorientation du service de rédaction d'autoHEBDO.net, renforçant ainsi sa position à titre de site fiable pour la recherche d'automobiles et de contenu pertinent.

En tant que journaliste automobile de renom, Jodi travaille au sein de l'industrie depuis plus de 12 ans, dirigeant certaines des plus importantes publications automobiles du pays. Jusqu'à tout récemment, elle était rédactrice en chef chez AutoGuide.com et directrice de la rédaction pour le groupe AutoGuide, supervisant ainsi tout le contenu rédactionnel automobile chez VerticalScope. Et avant cela, elle a été productrice principale du site Driving.ca (Postmedia Network) et rédactrice en chef du Post Driving (National Post).

«?La diversité de son expérience éditoriale et la richesse de ses connaissances dans le domaine de l'automobile font de Jodi une experte unique en son genre et une ambassadrice idéale pour le consommateur ordinaire?», affirme Christopher Mercer, directeur du marketing chez autoHEBDO.net. «?Dans le cadre de son rôle de rédactrice en chef, elle assurera l'alignement entre le contenu et nos stratégies d'affaires en tirant profit de son savoir-faire et des meilleures pratiques pour livrer un contenu pertinent et adapté à la recherche et aux médias sociaux.?»?

Reconnu comme étant le plus important et le plus fiable site d'annonces d'automobiles au Canada, autoHEBDO.net s'est concentré sur l'expansion de son contenu au cours des dernières années dans le but d'offrir davantage de nouvelles, de fonctions et de conseils d'experts. Sous la direction de Jodi, la plateforme fera l'objet d'un certain nombre de changements pour mettre davantage l'accent sur les acheteurs canadiens ordinaires à la recherche d'un véhicule. Elle travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de rédaction, composée de journalistes primés, afin de créer du contenu de qualité intéressant pour les Canadiens.

«?Je suis passionnée de voiture depuis mon enfance?; j'ai alors eu beaucoup de temps pour explorer cette industrie et comprendre ce que le Canadien moyen recherche en matière de conseils automobiles. C'est formidable d'être à l'avant-plan des changements rédactionnels chez autoHEBDO.net et d'avoir la chance d'améliorer le type d'articles publiés afin qu'ils soient plus pertinents pour les Canadiens?», affirme Lai. «?Nous avons beaucoup de projets en réserve -- en plus d'une récente refonte du site Web qui a grandement amélioré la convivialité de la plateforme, nous créerons plus de vidéos, renforcerons le lien entre la rédaction et le marché, et relancerons les prix de reconnaissance autoHEBDO.net pour les rendre encore plus intéressants en 2020.?»

Jodi est détentrice d'un baccalauréat en journalisme de l'Université Ryerson, membre de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) et membre du jury des prestigieux North American Car, Utility and Truck of the Year Awards (NACTOY), et des prix de la Voiture canadienne de l'année (AJAC). Nouvellement remanié, le site www.autohebdo.net/editorial/ est en bonne voie de devenir la source la plus fiable au pays en ce qui concerne l'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasion en offrant des analyses et des comparaisons plus détaillées ainsi que du contenu créé dans le but d'aider les consommateurs automobiles canadiens.

À propos de TRADER Corporation

TRADER Corporation, chef de file canadien de confiance dans le domaine des médias en ligne, gère des sites d'annonces automobiles dont les principaux sont autoTRADER.caMC et autoHEBDO.net MC. AutoHEBDO.net offre le plus vaste inventaire de voitures neuves et d'occasion au Canada par le biais de son site Web et ses applications mobiles. Les visiteurs peuvent acheter ou vendre des voitures, des camionnettes ou d'autres véhicules motorisés rapidement et facilement?; et effectuer des recherches en fonction du modèle, de la marque, de la couleur et de l'emplacement géographique du véhicule qu'ils souhaitent se procurer. AutoHEBDO.net est également une destination en ligne pour les amateurs d'automobiles qui recherchent des articles informatifs et des évaluations de journalistes automobiles primés. Suivez autoHEBDO.net sur Facebook, Twitter et YouTube.

