Forkardt Rachete Soft Touch Technology Pour Etre Leader Sur Le Marche Avec Des Solutions De Serrage Sur Mesure





La Technologie Non Déformante Rejoint les Initiatives pour l'allègement de la fabrication dans l'Automobile et l'Aérospatiale

TRAVERSE CITY, Michigan, 12 Novembre 2019 /PRNewswire/ -- Forkardt Inc., l'un des principaux fournisseurs de solution de serrage, a annoncé aujourd'hui l'acquisition des actifs technologiques de la propriété intellectuelle (PI) Soft-Touch® auprès de General Manufacturing Systems, fournisseur de produits de serrage sur mesure à Saginaw.

Avec Soft-Touch, Forkardt renforce ses capacités de serrage avancées et hautement spécialisées, ainsi que son portefeuille de propriétés intellectuelles pour des applications complexes sur les marchés de l'automobile et de l'aéronautique tel que le serrage de pièces en aluminium moulé et de composants à parois fines où la déformation de pièces est un sujet de préoccupation.

Afin de répondre aux demandes croissantes provenant de plateformes de véhicules de plus en plus électriques et à la demande toujours grandissante d'économie énergétique, les fabricants et fournisseurs dans les industries de l'automobile, aéronautique, maritime et ferroviaire se livrent une course afin de concevoir et produire des véhicules et des composants plus légers et plus performants. L'allègement est une priorité absolue aujourd'hui pour les fabricants, étant donné qu'ils se tournent vers un mix de matériaux plus légers, plus avancés pour les pièces structurales. Mais ces nouvelles pièces, flexibles à parois fines peuvent facilement se déformer sous la pression de serrage, donc présenter un risque plus élevé de flexion ou déformation dans le processus d'usinage.

Le Système de Serrage Soft-Touch® pour les Dispositifs de Serrage Non Déformants

Grâce à cette acquisition, Forkardt fournira désormais une solution technologique de pointe pour matériaux avancés à parois fines, où la déformation des pièces est un sujet de préoccupation. La conception unique des mandrins Soft-Touch permet aux doigts de serrage de s'adapter réellement à la forme d'une pièce, comme le contour traité. Couplée à une pression de serrage régulée, la dynamique des forces qui en résulte confère une grande rigidité aux pièces fragiles et délicates.

"Soft-Touch est une technologie essentielle qui permet à Forkardt de répondre aux nouveaux besoins du marché et renforcer nos capacités liées aux matériaux avancés,"

a déclaré Chris Brown, Directeur Produits Global chez Forkardt. "Avec cette acquisition, Forkardt est désormais le leader des solutions de serrage indéformables pour les marchés de l'automobile, aéronautique et matériaux avancés".

"Nous sommes convaincus que Forkardt fournit l'une des solutions de serrage les plus avancées au monde" a déclaré Gerry Mueller, PDG de General Manufacturing Systems. "La technologie Soft-Touch que j'ai créée a une poche qui s'agrandit pour saisir une pièce, s'adaptant à la forme irrégulière des composants. Cette innovation répond aux besoins des fabricants à la recherche de dispositifs de serrage sans déformation et s'aligne parfaitement sur les besoins des marchés cibles de Forkardt de l'automobile et l'aéronautique."

Cette acquisition a été conclue en Octobre 2019. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.

Au sujet de Forkardt

Forkardt, une société Hardinge, spécialisée dans la conception et fabrication de dispositifs de serrage rotatifs de haute précision, haute qualité, spéciaux et conçus sur mesure pour machines-outils. Les produits d'ingénierie Forkardt serrent des pièces telles que des aubes de turbines, des disques à aubes, des bobines, des arbres AFT, des cônes, des buses, et rotors, pour des fabricants de composants de toutes dimensions.

Forkardt propose une gamme complète d'ensembles et d'accessoires, allant des mandrins automatiques et mandrins à pinces, aux dispositifs, cylindres et produits rotatifs spéciaux. Pour en savoir plus, veuillez nous visiter à : https://www.forkardt.com/

