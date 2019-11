Stradigi AI a conclu un financement en série A de 53 millions de dollars mené par le Fonds de solidarité FTQ et d'Investissement Québec





MONTRÉAL, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Stradigi AI, un fournisseur montréalais de premier plan dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), annonce aujourd'hui qu'il a conclu la ronde de financement en série A d'un montant de 53 millions de dollars, ce qui accélèrera le processus d'accès au marché Nord-américain et soutenir l'innovation de produit de leur plateforme d'IA, Kepler. Le Fonds de solidarité FTQ (Fonds) et Investissement Québec (IQ) sont les meneurs de cette ronde de financement avec un investissement conjoint de 26,4 millions de dollars.

En plus du Fonds et d'IQ, des financements importants proviennent également de Holdun Family Office, Segovia Capital Ltd., Cossette Inc., les cofondateurs de Stradigi AI, Basil Bouraropoulos et Curtis Gavura.

En misant sur le lancement réussi de Kepler et la récente annonce de partenariat avec KPGM, le capital investi favorisera l'expansion en Amérique du Nord, ce qui solidifiera les stratégies de mise en marché de Stradigi AI en mettant l'accent sur les États-Unis. Pour soutenir cette expansion, Stradigi AI renforcera son équipe en créant 50 nouveaux postes principalement au Québec au cours de la prochaine année dans les secteurs de la recherche, de la conception logicielle et de la vente et du marketing.

De plus, l'entreprise accélèrera l'évolution de Kepler, une plateforme d'IA qui combine des pratiques rigoureuses de développement du génie logiciel avec des algorithmes de pointe pour répondre aux besoins constants des chefs d'entreprise, en élargissant ses services aux analystes commerciaux et scientifiques de données. Le déploiement du logiciel cimentera la position de Stradigi AI comme le fournisseur à multiples facettes le plus avancé sur le marché afin de produire une valeur opérationnelle d'envergure pour guider les entreprises.

« Investissement Québec, le Fonds de solidarité FTQ et tous les autres précieux investisseurs qui ont contribué à cette ronde de financement sont des partenaires indispensables pour notre groupe, a affirmé Basil Bouraropoulos, président et cofondateur de Stradigi AI. Figurant au nombre des fonds institutionnels les plus respectés au Canada, grâce à leurs portefeuilles variés et à leur vaste expérience dans la préparation des entreprises au seuil de la croissance à l'international, Investissement Québec et le Fonds de solidarité apporteront une valeur ajoutée à notre action lorsque nous mettrons en oeuvre notre stratégie visant à nous hisser au rang des trois meilleures plateformes en Amérique du Nord. »

« Investissement Québec est fier d'appuyer le succès de Stradigi AI et l'accélération de leur plateforme Kepler, conçue pour aider les entreprises à franchir le fossé entre la recherche et la production d'intelligence artificielle, a pour sa part souligné Guy LeBlanc, PDG d'Investissement Québec. Nous sommes engagés à investir dans l'écosystème florissant de l'intelligence artificielle, c'est pourquoi nous estimons important de contribuer à la réussite des entreprises de chez nous comme Stradigi AI, tant ici qu'au-delà de nos frontières a-t-il ajouté. »

« Nous sommes très heureux de soutenir Stradigi AI dans la poursuite de sa stratégie ambitieuse d'expansion, a indiqué de son côté Emil Savov, vice-président aux investissements, Capital de risque, du Fonds de solidarité FTQ. Ayant passé les dernières années à élaborer sa plateforme de premier plan Kepler, Stradigi AI est vraiment bien positionnée pour s'implanter sur le marché nord-américain et faire face à la demande d'une clientèle grandissante. Pour assurer l'avenir de ce secteur au Québec, il est nécessaire de développer davantage l'expertise en IA à des fins commerciales et stratégiques, et c'est notamment pourquoi le Fonds investit aujourd'hui dans Stradigi AI ».

« Notre participation à cette étape déterminante du développement de Stradigi AI est une évolution tout à fait naturelle de notre partenariat, explique Louis Duchesne, président, Québec et Est canadien, Cossette. Nous savons que la plateforme d'IA Kepler répond à un réel besoin des entreprises qui cherchent à personnaliser davantage leur expérience de marque en renforçant la pertinence de leurs communications. Et, nous sommes au rendez-vous pour contribuer à son déploiement en Amérique du Nord. »

Canaccord Genuity a agi en tant que conseiller financier pour le financement.

À propos de Stradigi AI

Stradigi AI est un fournisseur montréalais de services d'intelligence artificielle qui aide les entreprises à se transformer en leur offrant des services intelligents, faciles à mettre en oeuvre. Sa plateforme d'IA, Kepler, permet à des organisations avant-gardistes d'exploiter rentablement l'IA dans plusieurs aspects de leurs activités. Kepler leur permet de prendre les bonnes décisions au bon moment, pour faire de l'idée d'aujourd'hui l'avantage concurrentiel de demain. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site à l'adresse www.stradigi.ai.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 15,6 milliards de dollars au 31 mai 2019, le Fonds appuie 215 104 emplois. Le Fonds est partenaire de 3 126 entreprises et compte aujourd'hui plus de 700 000 actionnaires-épargnants. Pour en savoir davantage, consultez www.fondsftq.com.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissement à l'étranger. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.investquebec.com.

SOURCE Stradigi AI

Communiqué envoyé le 12 novembre 2019 à 09:00 et diffusé par :