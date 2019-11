Une nouvelle enquête du World Gold Council met en évidence d'excellentes opportunités pour l'or





LONDRES, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le World Gold Council a lancé aujourd'hui son nouveau rapport d'étude de consommation soulignant les opportunités pour l'or pour ceux qui travaillent dans les secteurs de la bijouterie et de l'investissement de détail. Cette recherche significative, forte de 18 000 échantillons, examine différents marchés parmi lesquels la Chine, l'Inde, l'Amérique du Nord, l'Allemagne et la Russie, et révèle des renseignements uniques sur les attitudes envers l'or et sur les perceptions de l'or ; comment et pourquoi les gens achètent de l'or, et aussi leurs raisons pour ne pas en acheter.

La nouvelle recherche révèle que l'or est un choix courant - le troisième investissement acquis le plus régulièrement, et que 46 % des investisseurs de détail mondiaux choisissent des produits en or, ce qui vient juste derrière les comptes d'épargne (78 %) et l'assurance-vie (54 %). En ce qui concerne la bijouterie, l'enquête montre que 56 % des consommateurs ont acheté des bijoux en or fin, comparé à 34 % qui ont acheté des bijoux en platine.

La nouvelle recherche révèle également que plus d'un tiers (38 %) des investisseurs de détail et des fans de la mode n'ont jamais acheté d'or dans le passé mais qu'ils y pensent. Ceci montre l'énorme potentiel de croissance du marché de l'or si les sources inexploitées de la demande peuvent être converties.

En résumé, cinq thèmes clés ressortent du rapport :

Les gens ont confiance en l'or ? et lui sont fidèles. Plus de deux-tiers (67 %) de tous les investisseurs de détail pensent que l'or est une bonne protection contre l'inflation et les fluctuations de change, et 61 % font davantage confiance à l'or qu'aux monnaies fiduciaires. L'industrie devrait mobiliser cette confiance, tout en restant vigilante face aux domaines où elle est plus faible.

Mais il existe des zones de méfiance. Bien que les gens aient confiance en l'or, il existe une certaine méfiance parmi ceux qui n'ont jamais acheté d'or dans le passé, mais qui sont ouverts à l'idée d'en acheter à l'avenir, 48 % et 28 % de tous les consommateurs potentiels d'investissements et de bijouterie indiquant respectivement que leur manque de confiance est un obstacle significatif. Ce manque de confiance pourrait porter sur les pièces ou les lingots faux ou contrefaits, la pureté du produit, ou l'intégrité de certains détaillants.

L'or peut susciter davantage l'intérêt des plus jeunes consommateurs. Les attitudes de la génération Y envers l'or ne sont pas tellement différentes de celles des générations précédentes. Mais il y a des réticences perceptuelles parmi l'audience plus jeune de la génération Z, des réticences qui sont particulièrement prononcées sur le marché chinois de la bijouterie. Ainsi, 40 % des acheteurs de mode chinois de 18 à 24 ans sont d'accord pour dire que l'or peut porter chance comparé à 88 % des chinois âgés de 55 à 65 ans.

L'innovation technologique peut ouvrir la voie vers de nouvelles audiences. Nous savons qu'il existe certains acteurs doués en informatique novateurs sur le marché de l'or. Mais nos données suggèrent qu'ils sont trop peu nombreux. L'or se compare défavorablement avec d'autres investissements de détail et les articles de mode dans l'optique de la distribution, du marketing et des communications numériques. Les investisseurs de détail mondiaux n'achètent que 9 % des pièces d'or et 6 % des bijoux en ligne, comparé à 25 % des EFT garantis par un dépôt d'or.

Il y a des lacunes à combler en matière de connaissances dans l'esprit des acheteurs d'or potentiels. Deux tiers (66 %) des consommateurs d'or potentiels à l'échelle mondiale disent qu'ils ne possèdent pas les connaissances nécessaires pour acheter de l'or. Une plus grande sensibilisation à l'or doit être créée via la télévision, la presse et médias sociaux ; une éducation de qualité est requise sur les avantages de posséder de l'or ; et, bien qu'il ne s'agisse pas actuellement d'une question dominante, la prochaine génération d'acheteurs d'or potentiels devrait être mieux informée sur les références éthiques de l'industrie.

David Tait, président-directeur général du World Gold Council, a commenté en ces termes : « Le marché de l'or du détail est sain, l'or étant considéré comme un choix courant. Mais ce qui m'intéresse vraiment est la partie inexploitée du marché : ceux qui n'ont jamais acheté d'or mais qui sont tentés par l'idée de le faire plus tard.

« Deux questions doivent être abordées pour mobiliser ces acheteurs d'or potentiels : confiance et sensibilisation. Ce marché peut prospérer si nous instaurons la confiance à travers le large éventail de produits en or qui sont vendus et si nous mobilisons l'attention sur le rôle positif que l'or peut jouer dans la protection du patrimoine des gens. »

Le rapport Étude de consommation, qui comprend de nouveaux renseignements complets sur les consommateurs, peut être consulté sur www.retailinsights.or .

