Avis aux médias - Le Barreau de l'Ontario et la Métis Nation of Ontario tiennent un évènement spécial pour la Journée Louis Riel





TORONTO, le 12 nov. 2019 /CNW/ - Le 16 novembre de chaque année, les Canadiens et les Canadiennes commémorent la vie et l'oeuvre de Louis Riel, un chef métis engagé et visionnaire. Pour souligner cette occasion, le Barreau de l'Ontario et la Métis Nation of Ontario tiendront un évènement spécial intitulé « De l'arrêt Powley à l'autonomie gouvernementale » à Osgoode Hall à Toronto le vendredi 15 novembre.

Lors de cet évènement, un panel discutera des ententes historiques sur l'autonomie gouvernementale signées en juin 2019 par le gouvernement du Canada et la Métis Nation of Ontario, la Métis Nation of Alberta et la Métis Nation of Saskatchewan.

Le panel sera composé des conférenciers suivants :

Margaret Froh , présidente, Métis Nation of Ontario

, présidente, Glen McCallum , président Métis Nation of Saskatchewan

, président Jason Madden , associé, Pape Salter Teillet LLP

, associé, Pape Salter Teillet LLP Tom Isaac , associé, Cassels Brock

Cet évènement est gratuit et ouvert au public : http://www.lawsocietygazette.ca/event/louis-riel-day-2019/

Quand : Vendredi, 15 novembre 2019

Inscription : 14 h - 15 h

Programme : 14 h 30 - 16 h 30



Où : Centre Donald Lamont

Barreau de l'Ontario

130, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario)

(Entrez par la porte du côté Est face à l'Hôtel de Ville)

Les médias qui désirent assister à l'évènement doivent s'inscrire à l'avance en contactant Gelek Badheytsang, conseiller aux communications, Relations externes et communications à gbadheyt@lso.ca ou au 416 947-5273.

