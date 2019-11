Avis aux médias - La gouverneure générale participera à un panel dans le cadre de la Conférence sur les politiques scientifiques canadiennes





OTTAWA, le 12 nov. 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, participera à un panel à l'occasion du 11e dîner de gala annuel de la Conférence sur les politiques scientifiques canadiennes le jeudi 14 novembre 2019, à 18 h 30, au Centre Shaw, à Ottawa.

Le thème général de la conférence de cette année est de construire des ponts entre la science, la politique et la société.

À propos de la Conférence sur les politiques scientifiques canadiennes (CPSC)

Créée en 2009, la CPSC répond à l'important besoin de tenir un dialogue national non partisan et inclusif sur les politiques en matière de sciences, de technologie et d'innovation. Sa vision est de veiller à ce qu'il y ait des liens systématiques entre les diverses entreprises scientifiques au pays, les décideurs des entreprises scientifiques et les décideurs au sein des sphères politiques, tant au palier fédéral que provincial. Pour plus de renseignements, consultez le www.sciencepolicyconference.ca/fr/.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Communiqué envoyé le 12 novembre 2019 à 08:00 et diffusé par :