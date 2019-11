Merck octroie une licence à Evotec pour la technologie d'édition génique CRISPR





-- La licence vise à accélérer la recherche et à permettre de tester et de développer de nouveaux médicaments

DARMSTADT, Allemagne, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Merck, une société leader dans le domaine des sciences et de la technologie, a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat de licence qui octroie à Evotec SE l'accès à la propriété intellectuelle fondamentale CRISPR de Merck. Evotec, une société internationale de biotechnologie dont le siège se trouve à Hambourg, en Allemagne, utilisera la technologie d'édition génique CRISPR de Merck pour créer des lignées cellulaires éditées pour les besoins de la recherche commerciale et interne d'Evotec.

«?Cette licence CRISPR est à l'origine d'importants essais et découvertes de médicaments qui promettent d'accélérer la recherche et de mener au développement de nouvelles thérapies?», a déclaré Udit Batra, membre du Conseil exécutif de Merck et président-directeur général de Life Science. «?Merck est à l'avant-garde de l'innovation dans le domaine de l'édition génique depuis 15 ans et continue de travailler avec l'industrie et le milieu universitaire pour résoudre des problèmes complexes en utilisant sa technologie brevetée CRISPR, de façon éthique et responsable.?»

Evotec prévoit d'utiliser le portefeuille de propriété intellectuelle CRISPR de Merck pour développer des essais précisément conçus pour déterminer la biologie et la toxicité des médicaments candidats potentiels pendant le cycle de développement du médicament.

«?Evotec est ravie de poursuivre son solide partenariat avec Merck à travers l'octroi sous licence de sa technologie CRISPR révolutionnaire?», a déclaré Craig Johnstone, le directeur de l'exploitation d'Evotec. «?Notre vision et notre passion pour l'innovation incluent l'utilisation de la technologie CRISPR pour tester et améliorer l'efficacité des nouveaux médicaments que nous développons dans le but de soulager les patients du monde entier souffrant de maladies retenant peu l'attention.?»

Cette nouvelle licence renforce les collaborations passées entre Merck et Evotec. En novembre 2016, les sociétés avaient conclu un ensemble d'accords aux termes desquels Evotec fournirait des services de dépistage en utilisant la collection de réactifs génétiques de Merck, notamment les bibliothèques CRISPR et shRNA. En combinant l'accès aux bibliothèques d'édition génique de Merck et l'expertise d'Evotec en matière de dépistage, il est possible d'explorer et d'identifier plus rapidement de nouvelles cibles médicamenteuses.

Merck détient 20 brevets liés à la technologie CRISPR dans le monde entier sur les méthodes et la composition, y compris la technologie fondamentale de CRISPR Cas9 pour l'intégration génétique dans les cellules de mammifères.

Merck soutient la recherche avec l'édition génique en tenant rigoureusement compte des normes éthiques et juridiques. La société a mis en place un Comité consultatif en bioéthique afin de fournir des orientations pour les activités de recherche dans lesquelles sont impliquées ses entreprises, et notamment en ce qui concerne la recherche sur l'édition génique ou son utilisation. Merck a par ailleurs défini une position opérationnelle claire prenant en compte les questions scientifiques et sociétales afin de façonner les approches thérapeutiques prometteuses à utiliser dans la recherche et les applications.

Tous les communiqués de presse Merck sont distribués par courrier électronique au même moment de leur mise à disposition sur le site Web de Merck. Veuillez vous rendre sur www.merckgroup.com/subscribe pour vous enregistrer en ligne, modifier votre sélection ou interrompre ce service.

À propos de Merck

Merck, une société leader dans le domaine des sciences et de la technologie, est active dans les soins de santé, les sciences de la vie et les matériaux de performance. Quelque 56 000 employés travaillent chaque jour pour contribuer de façon positive à l'amélioration du quotidien de millions de personnes, en leur offrant une qualité de vie meilleure et plus durable. Depuis le développement de technologies d'édition génique, en passant par la découverte d'approches uniques pour traiter les maladies les plus complexes, jusqu'à la mise au point de dispositifs intelligents, Merck est partout présente. En 2018, Merck a généré un chiffre d'affaires de 14,8 milliards d'euros dans 66 pays.

La recherche scientifique et un entrepreneuriat responsable sont la clé des avancées technologiques et scientifiques de Merck. Ces caractéristiques sont le fondement de la prospérité de Merck depuis sa fondation en 1668. La famille fondatrice détient la majorité de la société cotée en bourse. La société détient les droits mondiaux sur le nom et la marque «?Merck?». Les seules exceptions portent sur les États-Unis et le Canada, où la société exerce ses activités sous les noms de EMD Serono dans les soins de santé, MilliporeSigma dans les sciences de la vie et EMD Performance Materials dans les matériaux de performance.

À propos d'Evotec SE

Evotec est une société d'alliance pour la découverte et le développement de médicaments axée sur le développement rapide d'approches de produits innovants avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan, des universitaires, des groupes de défense des patients et des sociétés de capital-risque. Nous exerçons nos activités dans le monde entier et nos plus de 2 800 employés fournissent la plus haute qualité de solutions de découverte et de développement de médicaments autonomes et intégrées. Nous couvrons toutes les activités, de la cible à la clinique, pour répondre aux besoins du secteur en matière d'innovation et d'efficacité dans la découverte et le développement de médicaments (EVT Execute). La société s'est taillé une place unique en réunissant des experts scientifiques de premier ordre et en intégrant des technologies de pointe ainsi qu'une expérience et une expertise considérables dans des domaines thérapeutiques clés comme les maladies neuronales, le diabète et les complications du diabète, la douleur et l'inflammation, l'oncologie, les maladies infectieuses, les maladies respiratoires et les fibroses. Sur cette base, Evotec a construit un vaste et profond pipeline d'environ 100 opportunités de produits en copropriété aux stades clinique, préclinique et de découverte (EVT Innovate). Evotec a noué de nombreuses alliances à long terme avec des partenaires tels que Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB et bien d'autres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.evotec.com et suivez-nous sur Twitter à @Evotec.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1025983/Evotec_CRISPR.jpg

Communiqué envoyé le 12 novembre 2019 à 08:00 et diffusé par :