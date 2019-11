AGC Biologics investit 18 millions de dollars dans ses installations à Seattle et au Danemark pour renforcer sa présence mondiale





SEATTLE, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- AGC Biologics, l'un des leaders mondiaux de la fabrication clinique et commerciale de protéines thérapeutiques, a annoncé aujourd'hui que les capacités de développement et de fabrication de ses installations de Seattle, dans l'État de Washington, et de Copenhague, au Danemark, seront élargies afin de répondre à l'engagement continu de l'entreprise consistant à fournir le meilleur service possible à ses clients.

Ces mises à niveau à la pointe de la technologie des installations, qui devraient débuter aux deuxième et troisième trimestres de 2020, élimineront les goulets d'étranglement et permettront une augmentation des capacités. L'investissement à Seattle renforcera les services offerts au cours des phases cliniques à commerciales et inclura un bioréacteur de 500 litres pour la culture de cellules de mammifères. L'investissement à Copenhague permettra au site d'augmenter sa capacité et comprendra une nouvelle ligne de purification. L'investissement total devrait s'élever à environ 18 millions de dollars.

À propos d'AGC Biologics

AGC Biologics est une société mondiale de premier plan spécialisée dans la fabrication et le développement en sous-traitance qui s'attèle à offrir à ses clients et partenaires le niveau de service le plus élevé. La société emploie actuellement plus de 850 personnes dans le monde. Son vaste réseau s'étend sur trois continents et compte des installations conformes aux bonnes pratiques de fabrication à Seattle, dans l'État de Washington, à Copenhague, au Danemark, à Heidelberg, en Allemagne, et à Chiba, au Japon.

AGC Biologics offre une expertise sectorielle approfondie et des services uniques et personnalisés pour la fabrication à grande échelle et en conformité avec les bonnes pratiques courantes de produits thérapeutiques à base de protéines, de la production préclinique à la production commerciale, pour les systèmes mammaliens et microbiens. Ses offres de services intégrées incluent le développement de lignées cellulaires, le développement de bioprocédés, la formulation, les tests analytiques, le développement et la conjugaison de médicaments à base d'anticorps, la mise en réserve et le stockage de cellules, ainsi que l'expression des protéines, y compris son système d'expression breveté pour la production de mammifères, CHEF1®.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.agcbio.com.

