WW présente monWW : le nouveau programme révolutionnaire est le plus personnalisé et le plus flexible à ce jour





Pour la toute première fois, une évaluation personnelle permet de jumeler chaque membre à un plan personnalisé qui lui convient le mieux - le programme monWW propose trois options fondées sur la science qui facilitent la perte de poids.

TORONTO, le 12 nov. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, WW (NASDAQ : WW) - Weight WatchersMD réinventée - présente monWW, le nouveau programme de perte de poids le plus personnalisé qui soit. Reposant sur des données scientifiques et sur les connaissances en matière de comportement, monWW facilite la perte de poids tout en offrant plus de flexibilité et de liberté que jamais. monWW utilise l'information sur les préférences alimentaires et sur le style de vie de chaque membre afin de jumeler ce dernier à l'une des trois options globales du programme en vue d'assurer, d'un point de vue clinique, une importante perte de poids et une réduction de la sensation de faim et des fringales1.

WW comprend que, lorsqu'il s'agit de perdre du poids, chaque personne a des habitudes alimentaires et des besoins différents. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner aussi bien pour une autre. Les nouveaux membres répondent à une évaluation personnelle basée sur des preuves pour qu'ils soient jumelés à un plan qui fonctionne le mieux pour eux.

« À titre de plus grand programme de perte de poids et de partenaire en mieux-être au monde, nous inspirons des habitudes saines pour la vie de tous les jours tout en sachant que chaque personne est différente », déclare Mindy Grossman, présidente et chef de la direction, WW. « Nous sommes toujours à l'écoute de notre communauté et nous savons qu'elle souhaite une approche plus personnalisée à la perte de poids. Grâce à notre nouveau programme monWW, nous vous aidons à trouver l'approche qui s'adapte à votre vie. »

Le nouveau programme monWW se compose de trois options, chacune d'elle tirant son origine de la démarche primée et scientifiquement prouvée de WW en matière de perte de poids et de nutrition, et basée sur le système PointsFutésMD et les aliments ZéroPoint2. Comme toujours, aucun aliment n'est interdit avec monWW.

Le plan vert vous guide vers plus de 100 aliments ZéroPoint et le budget de PointsFutés le plus élevé à dépenser sur d'autres aliments que vous aimez.

vous guide vers plus de 100 aliments ZéroPoint et le budget de PointsFutés le plus élevé à dépenser sur d'autres aliments que vous aimez. Le plan bleu contient plus de 200 aliments ZéroPoint sur lesquels s'inspirer pour créer des repas et un budget de PointsFutés moins élevé. Les membres WW actuels reconnaîtront ce plan, puisqu'il s'agit de WW Liberté tm .

contient plus de 200 aliments ZéroPoint sur lesquels s'inspirer pour créer des repas et un budget de PointsFutés moins élevé. Les membres WW actuels reconnaîtront ce plan, puisqu'il s'agit de WW Liberté . Le plan mauve est composé de plus de 300 aliments ZéroPoint et d'un budget de PointsFutés plus modeste.

Chaque plan comprend également des recettes et du contenu personnalisés, des recommandations sur des activités et des aptitudes réalisables, pratiques et fondées sur la science qui portent sur l'état d'esprit.

« Il a été scientifiquement prouvé que les approches personnalisées entraînent un plus grand engagement ainsi qu'un changement de comportement plus important que les approches génériques », Gary Foster, Ph. D., scientifique en chef, WW. « Le nouveau programme monWW permet aux gens de vivre leur vie tout en perdant du poids. Nous vous jumellerons au plan qui vous convient, celui qui est le plus flexible pour vous, qui vous permet d'être le plus libre et qui vous donne l'assurance nécessaire pour réussir. »

Au Canada, WW souligne le lancement en faisant découvrir le programme monWW à une collectivité de manière spectaculaire. Un événement communautaire pour le lancement de monWW aura lieu ce dimanche 17 novembre à Brantford, en Ontario. Les participants se verront offrir un abonnement monWW gratuit de trois mois3 en vue de les inspirer dans le cadre de leur parcours en mieux-être. De plus, ils passeront l'après-midi à discuter de santé, de mieux-être et du nouveau programme avec des coachs WW. Des célébrités locales se joindront à l'événement et des partenaires comme MOVATI Athletic, Swiss Chalet, truLOCAL, Hill Street Beverage Company et Freshii offriront des cadeaux et feront vivre des expériences aux personnes présentes. L'invitée spéciale Greta Podleski, autrice à succès de LooneySpoons et Yum & Yummer, distribuera sur place aux 500 premiers participants des exemplaires gratuits de son plus récent livre de recettes. Il s'y déroulera également une collecte de fonds au bénéfice de la banque alimentaire de Brantford ainsi qu'un défi de mieux-être réalisé par les principaux membres du conseil municipal de la ville. Les résidents qui feront partie du programme communautaire pour le lancement de monWW auront droit à du soutien et auront accès à des ressources tout au long de la période d'abonnement de trois mois.

Dans le cadre d'une étude clinique du programme monWW menée par le centre de gestion du poids de l'Université médicale de la Caroline du Sud qui s'est échelonnée sur six mois, les résultats ont montré que les participants ressentaient des bienfaits substantiels d'un point de vue clinique, tant sur la balance qu'ailleurs, notamment, en moyenne :

une perte de poids de 8 %;

une réduction de la pression systolique de 2 %;

une baisse de la sensation de la faim de 24 %;

une diminution de 7 % des fringales en général, y compris une importante réduction des fringales d'aliments à haute teneur en matières grasses, de sucreries et de gras de restaurant rapide.

Lorsque nous interrogions les participants au sujet du programme monWW :

parmi eux, 97 % ont reconnu que monWW les aidait à acquérir des habitudes saines à long terme;

les aidait à acquérir des habitudes saines à long terme; parmi eux, 94 % convenaient que monWW leur apprenait des aptitudes pour maintenir leur poids;

leur apprenait des aptitudes pour maintenir leur poids; parmi eux, 90 % s'entendaient pour dire que monWW correspondait plus à un style de vie et moins à un régime;

correspondait plus à un style de vie et moins à un régime; parmi eux, 96 % étaient d'accord pour dire que monWW est flexible, puisqu'aucun aliment n'est interdit;

est flexible, puisqu'aucun aliment n'est interdit; parmi eux, 90 % convenaient qu'il est plus facile de rester fidèle à monWW que lorsqu'ils ont tenté de perdre du poids par leurs propres moyens;

que lorsqu'ils ont tenté de perdre du poids par leurs propres moyens; parmi eux, 88 % s'entendaient pour dire que monWW est un moyen plus facile de perdre du poids que lorsqu'ils ont tenté d'en perdre par leurs propres moyens.

Forte de décennies d'expérience en changement de comportement, WW inspire de millions de personnes autour du monde à adopter des habitudes saines pour la vraie vie. WW s'est classée comme étant le meilleur programme pour la perte de poids par des experts en santé dans le palmarès des meilleurs régimes de 2019 du U.S. News & World Report. L'application WW primée et l'expérience en personne dans les studios WW fournissent les outils, les renseignements et l'inspiration nécessaires pour aider les membres à atteindre leurs objectifs. De plus, lorsqu'ils ont besoin de soutien ou de conseils personnels, ils peuvent clavarder 24 heures sur 24 avec un coach WW, c'est-à-dire un spécialiste en chair et en os, directement de l'application WW.

Le programme monWW est offert dès maintenant. Pour de plus amples renseignements au sujet de monWW, visitez le site WW.com ou téléchargez l'application WW.

À propos de WW

WW - Weight Watchers réinventée - est une entreprise mondiale de mieux-être et le plus important programme commercial de gestion du poids au monde. Nous inspirons des millions de personnes à adopter des habitudes saines pour la vraie vie. Grâce à notre expérience numérique invitante et à nos ateliers de groupe en personne, les membres adoptent notre programme facile à suivre et réaliste, qui se fonde sur une saine alimentation, de l'activité physique et un état d'esprit positif. Comptant plus de cinq décennies d'expérience dans le développement de communautés et une grande expertise en sciences du comportement, nous visons à offrir le mieux-être pour tous. Pour en savoir plus sur l'approche de WW en matière de modes de vie sains, veuillez consulter le site WW.com. Pour plus de renseignements sur nos activités à l'échelle mondiale, visitez notre site Web d'entreprise à l'adresse corporate.ww.com.



1 Une étude avant-après menée pendant six mois auprès de 143 participants par Patrick O'Neil, Ph. D., et des collègues au centre de gestion du poids de l'Université médicale de la Caroline du Sud. Étude financée par WW.



2 Notre système PointsFutés de WW prend des données nutritionnelles complexes et les résume à un nombre simple et facile à comprendre. Les aliments ZéroPoint n'ont pas à être pesés, mesurés ou suivis; de plus, ils constituent la base d'habitudes alimentaires saines et présentent un faible risque d'être consommés avec excès.



3 En vue d'être admissible à l'abonnement gratuit de trois mois, il faut être résident de Brantford, en Ontario, et s'inscrire au programme communautaire pour le lancement de monWW le 17 novembre 2019, jusqu'à épuisement des stocks. L'âge minimal pour s'abonner est de 18 ans. Après trois mois, l'abonnement sera désactivé automatiquement. L'abonnement gratuit n'est pas transférable ni monnayable et ne peut être combiné à aucune autre offre d'abonnement s'adressant à de nouveaux membres ou à des membres qui se réinscrivent.

