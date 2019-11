L'armée américaine choisit Ryan Aerospace (Australie) pour la fourniture de 31 simulateurs d'hélicoptère dotés de la technologie de mouvement D-BOX





MONTRÉAL, 12 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies Inc. (« D-BOX ») (TSX:DBO), un pionnier et chef de file dans le domaine de la simulation de mouvement haut de gamme et innovante, félicite l'entreprise australienne Ryan Aerospace pour la signature d'un contrat de fourniture de 31 simulateurs de vol d'hélicoptère Helimod Mark III à la base militaire américaine de Fort Rucker, en Alabama. Cette base abrite les plus importantes installations de formation en pilotage d'hélicoptères. Ryan Aerospace d'Australie se spécialise dans la conception, la fabrication et le soutien pendant toute la vie utile de simulateurs de vol d'hélicoptère réalistes, robustes et abordables destinés à des utilisations civiles, militaires et d'urgence.



Livrés et installés plus tôt que prévu, tous les systèmes procurent les effets de mouvement uniques et réalistes D-BOX couplés à la technologie de la réalité virtuelle pour créer une immersion totale dans le poste de pilotage virtuel. En plus du tangage, du roulis, des virages et des vibrations d'une réalité extrême, D-BOX réussit à créer une similarité remarquable entre ce que le stagiaire voit et son système sensoriel, réduisant ainsi largement la probabilité d'éprouver de l'inconfort ou de se sentir désorienté.



« Je félicite les entreprises Ryan Aerospace et Precision Flight Controls pour l'adjudication de cet important contrat avec l'armée américaine », affirme Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. « Nous sommes honorés de la confiance qu'elles accordent à notre technologie de mouvement haute-fidélité et sommes fiers de pouvoir participer à leur programme rehaussant le standard en matière de simulation de vol d'hélicoptère abordable; programme qui s'incarne dans le système Helimod Mark III. »



« Nous avons travaillé ardemment pour fournir à nos clients des simulateurs haut de gamme qui procurent une expérience de formation d'une grande réalité », poursuit Chris Ryan, directeur général de Ryan Aerospace. « L'expérience très réaliste, fiable et facile à déployer offerte par D-BOX joue sans aucun doute un rôle important dans le grand succès que nous connaissons, y compris ce prestigieux contrat avec l'armée américaine. »

« La technologie de D-BOX est une composante qui fait partie intégrante des produits que nous offrons à nos clients qui dispensent de la formation de vol à des fins commerciales et militaires depuis plus de 15 ans. La plupart du temps, nos clients choisissent des dispositifs avec mouvement en raison de la composante réalité qu'elle ajoute à la simulation », indique Mike Altman, président et chef de la direction de Precision Flight Controls, Inc.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des divertissements immersifs réalistes en faisant bouger le corps des spectateurs et en stimulant l'imagination de ces derniers grâce à sa technologie de mouvement. D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications exploitant la réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou de simulateurs professionnels, D-BOX a pour mission de faire vibrer le monde.

D-BOX Technologies Inc. (TSX: DBO) a son siège social à Montréal (Canada) et possède des bureaux à Los Angeles (États-Unis) et à Beijing (Chine). www.d-box.com.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/428be107-45f6-4b4f-b0dd-7fccafb0a0f4

Communiqué envoyé le 12 novembre 2019 à 07:00 et diffusé par :