NTT Com va investir dans la startup fintech M-DAQ





NTT Communications Corporation (NTT Com), l'activité internationale de communications et de solutions TIC au sein du Groupe NTT (TOKYO : 9432), a annoncé aujourd'hui qu'elle a investi dans M-DAQ Pte Ltd (M-DAQ), une startup fintech basée à Singapour.

M-DAQ et son équipe de spécialistes des opérations de change (foreign exchange, FX) ont pour mission de réaliser un monde sans frontières de devises. L'une des forces de la société est son service inimitable qui fournit des taux FX compétitifs garantis, construits sur un algorithme prédictif exclusif basé sur la demande.

Grâce à ce partenariat stratégique avec M-DAQ, NTT Com lancera Home Currency Anywhere (HCA), le premier service de données de transactions et d'informations FX à taux garanti du Japon, vers la fin du mois de novembre. HCA est un service qui permet de convertir des devises étrangères à un taux garanti. Ce service est fourni sur l'environnement de plateforme de données intelligente de NTT Com, intégré au moteur FX de M-DAQ. Ceci donne aux utilisateurs une certitude en matière de prix dans la devise de leur choix avant d'acheter des biens et des services à l'étranger.

NTT Com entend collaborer avec les entreprises qui utilisent HCA pour réaliser un monde où les fournisseurs de services et les clients peuvent effectuer des transactions sans s'inquiéter des fluctuations de devises, notamment via des services de plateforme qui connectent les opérateurs eWallet du monde entier sur une base transfrontalière.

À propos de M-DAQ

M-DAQ construit des applications OTT (over-the-top) qui facilitent des solutions transfrontalières pour des multinationales, des bourses de valeurs, des intermédiaires financiers, des plateformes e-commerce et des passerelles de paiement, ainsi que des segments du marché ignorés précédemment par les institutions financières traditionnelles. Depuis 2016, M-DAQ aide les entreprises et leurs clients à économiser plus de 120 millions SGD sur leurs transactions transfrontalières.

À propos de NTT Communications

NTT Communications résout les défis technologiques mondiaux en aidant les entreprises à surmonter la complexité et le risque dans leurs environnements TIC grâce à des solutions d'infrastructure informatique gérées. Ces solutions sont appuyées par notre infrastructure mondiale, y compris des réseaux publics et privés mondiaux de niveau 1 leaders du secteur atteignant plus de 190 pays/régions, et plus de 450 000 m2 d'installations de centres de données les plus avancées du monde. Nos équipes de services professionnels fournissent une assistance et une architecture offrant la résilience et la sécurité requises pour le succès de votre entreprise ; notre échelle et nos capacités mondiales sont inégalées dans le monde de la technologie. Combinés à NTT Ltd., NTT Data et NTT DOCOMO, nous sommes le NTT Group.

