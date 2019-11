Suncor accélère la transformation numérique grâce à une alliance stratégique avec Microsoft





CALGARY, Alberta, 12 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suncor a annoncé aujourd'hui une alliance stratégique pluriannuelle avec Microsoft Canada conformément à ses efforts pour accélérer davantage sa transformation numérique. Suncor a choisi Microsoft à titre de fournisseur infonuagique stratégique pour tirer parti de son vaste choix de solutions infonuagiques afin d'habiliter une main-d'oeuvre connectée et collaborative, de mettre à niveau les centres de données et d'accroître la capacité analytique. Suncor collaborera également avec Microsoft à des projets d'innovation en mettant à profit l'expertise et les possibilités au sein des deux entreprises.



« Nous sommes emballés de faire équipe avec Microsoft, car il s'agit d'un leader mondial dans l'espace de la technologie numérique qui nous apportera de la valeur et nous donnera un aperçu des meilleures pratiques en matière d'innovation à l'échelle mondiale, a expliqué Mark Little, président et chef de la direction de Suncor. Cela illustre la façon dont nous tentons d'améliorer notre entreprise en optant pour des approches qui n'étaient pas possibles auparavant ? pour favoriser la sécurité de nos employés, accroître notre fiabilité et notre productivité, réduire les coûts et améliorer le développement durable. »

Dans le cadre de cette alliance stratégique pluriannuelle, Suncor profitera du vaste choix de solutions infonuagiques de Microsoft et effectuera une transition vers un système informatique en nuage qui utilisera la plateforme infonuagique Microsoft Azure. La transition vers la plateforme Azure devrait permettre le déploiement rapide de nouvelles technologies pour améliorer la sécurité et la productivité grâce à l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, l'automatisation accrue et l'Internet industriel des objets (IIoT) et la visualisation.

« Même si nous sommes un leader de l'industrie sur plusieurs aspects, nous avons encore beaucoup à apprendre dans l'espace numérique; c'est pourquoi nous travaillons avec de nombreuses entreprises, notamment Microsoft, pour nous faire avancer, a souligné Mark. Comme lorsque nous formons des partenariats avec des innovateurs dans notre chaîne de valeur physique et apprenons à leur contact, nous avons choisi de faire équipe avec les experts de l'innovation numérique. »

Notre collaboration en matière d'innovation comprendra l'intégration des ressources de Microsoft au sein de nos équipes de base d'innovation et un travail commun en vue d'explorer une vaste gamme d'aptitudes commerciales. De plus, l'accès à l'écosystème d'innovation de Microsoft et à des leçons tirées des expériences réelles d'une communauté d'homologues à l'échelle mondiale

créera de la valeur.

« Suncor s'engage sur la voie de la transformation de l'industrie énergétique. Elle établit une nouvelle valeur d'entreprise pour ses clients, fournit les outils et les compétences à sa main-d'oeuvre et innove en vue d'un avenir durable, a précisé Kevin Peesker, président de Microsoft Canada. Les plus grandes entreprises dans le monde utilisent notre technologie infonuagique et nous sommes impatients d'aider Suncor à accélérer sa transformation numérique grâce à Azure, Dynamics 365, Surface et Microsoft 365. »

Grâce à cette alliance stratégique avec Microsoft, Suncor s'attend à améliorer l'expérience pour ses employés et ses clients dans tous les secteurs, qu'il s'agisse des travailleurs de première ligne dans les milieux industriels, des préposés aux stations-service Petro-Canada et aux bornes de recharge pour VÉ ou des employés de bureau dans l'ensemble de Suncor. Les technologies numériques nous permettront de tirer davantage parti des données et d'utiliser de nouvelles façons d'améliorer le rendement sur le plan économique, social et environnemental.

Mise en garde ? renseignements de nature prospective

Le présent communiqué contient certains renseignements et énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières. Les renseignements et énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses que Suncor a formulées à la lumière des informations qui étaient à sa disposition au moment où ces énoncés ont été formulés, et en fonction de l'expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques, notamment les attentes et hypothèses au sujet de la rentabilité des capitaux et les économies de coûts; les niveaux de production futurs; l'adoption et la mise en oeuvre de la technologie; la suffisance des dépenses en immobilisations budgétées pour l'exécution des activités planifiées; la disponibilité et le coût de la main-d'oeuvre et des services; et la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers. En outre, tous les autres énoncés et autres informations traitant de la stratégie de croissance de Suncor, de ses décisions en matière de dépenses et d'investissements prévus et futurs, des coûts, des calendriers, des volumes de production, des résultats opérationnels et des résultats financiers, et de l'incidence prévue des engagements futurs, constituent des énoncés prospectifs. Certains énoncés et renseignements prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « s'attend », « prévoit », « estime », « planifie », « prévu », « entend », « croit », « projette », « indique », « pourrait », « se concentre », « vision », « but », « perspectives », « proposé », « cible », « objectif », « continue », « devrait », « peut » et autres expressions analogues.

Les énoncés prospectifs du présent communiqué incluent des références à l'alliance stratégique de Suncor avec Microsoft, notamment : que les entreprises collaboreront dans le cadre de projets d'innovation, en tirant parti de l'expertise et des possibilités au sein des deux entreprises; la conviction que Microsoft apportera de la valeur et donnera un aperçu des meilleures pratiques en matière d'innovation à l'échelle mondiale; que Suncor profitera du vaste choix de solutions infonuagiques de Microsoft et effectuera une transition vers un système informatique en nuage qui utilisera Microsoft Azure à titre de plateforme infonuagique privilégiée et l'attente selon laquelle cela permettra le déploiement rapide de nouvelles technologies pour améliorer la sécurité et la productivité; les attentes de Suncor au sujet des avantages de l'alliance stratégique, notamment l'attente selon laquelle elle améliorera l'expérience des employés et des clients dans l'ensemble de leur secteur; l'attente selon laquelle une collaboration en matière d'innovation comprendra notamment l'intégration de ressources de Microsoft au sein des équipes de base d'innovation, en collaborant afin d'explorer une vaste gamme d'aptitudes commerciales; la conviction que les technologies numériques seront des moyens qui nous permettront de tirer davantage parti des données et d'utiliser de nouvelles façons d'améliorer le rendement sur le plan économique, social et environnemental; et l'attente selon laquelle l'accès à l'écosystème d'innovation de Microsoft et à des leçons tirées d'expériences réelles d'un groupe de pairs à l'échelle mondiale créera de la valeur.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés ou renseignements prospectifs; le lecteur est donc averti de ne pas s'y fier indûment.

Le rapport de gestion de Suncor pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2019 et daté du 24 juillet 2019 et la notice annuelle, le formulaire 40-F et le rapport annuel à l'intention des actionnaires (« Rapport annuel ») tous datés du 28 février 2019, et les autres documents déposés périodiquement auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes et hypothèses importants et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et ces facteurs sont incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents en écrivant à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en téléphonant au 1-800-558-9071, en en faisant la demande par courriel à invest@suncor.com ou en consultant le site suncor.com/rapports-financiers ou le profil de la Société sur SEDAR au sedar.com ou EDGAR au sec.gov. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com, suivez-nous sur Twitter @Suncor ou allez à ensemble.suncor.com.

