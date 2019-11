Banques alimentaires Québec dévoile le Bilan-Faim 2019 : la faim persiste au Québec, mais elle change de visage





MONTRÉAL, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Bilan-Faim 2019 venant d'être publié, les Banques alimentaires du Québec attirent l'attention du public et des décideurs sur sa principale conclusion : avec plus de 1,9 million de demandes d'aide alimentaire par mois en 2019, ce qui représente 500 000 personnes aidées, la faim demeure un enjeu important et préoccupant au Québec. Si ce nombre de demandes reste relativement stable par rapport à l'an dernier, il est indéniable que les besoins se font toujours sentir. Il est aussi à noter que certaines catégories de la population, qu'on pensait plus à l'abri, se retrouvent à devoir faire appel aux services de paniers de provisions pour réussir à se nourrir convenablement.

Les célibataires et les personnes en emploi, de plus en plus touchés par la faim

Bien que le contexte socioéconomique actuel puisse laisser présager une meilleure situation pour les Québécois, le plein emploi et les politiques publiques en place ne parviennent pas à éradiquer la faim dans la province. Grands oubliés de ces politiques, les célibataires représentent 49 % des ménages ayant recours aux paniers de provisions en 2019, et ce, alors qu'ils ne représentent que 33,3 % de ménages québécois. Chez la population active (18 à 64 ans) ayant eu recours aux services de paniers de provisions, 13,5 % d'entre eux occupaient un emploi pour la même période.

Les services s'améliorent pour les aînés

On note une nette amélioration dans les services de repas qui sont rendus aux ainés. Cette amélioration est en grande partie attribuable au Programme de Récupération en supermarché (PRS) mis en place par Les Banques alimentaires du Québec, qui a notamment permis de récupérer plus de 6,5 millions de kilos de denrées variées et saines en 2018-2019. L'année 2019 marque d'ailleurs une hausse de 49 % des repas offerts dans les popotes roulantes, ce qui illustre l'amélioration des services offerts aux ainés.

Le Bilan-Faim 2019 Québec en un clin d'oeil :

500 000 personnes aidées chaque mois

1,9 million de demandes d'aide alimentaire par mois

49 % des ménages sont représentés par les célibataires

13,5 % des bénéficiaires ont un revenu d'emploi

190 000 collations sont offertes aux enfants dans les écoles

Une hausse de 49 % des repas offerts dans les popotes roulantes

Citation

« Ce sont 4 000 employés et 15 000 bénévoles qui travaillent chaque jour à subvenir aux besoins et à améliorer le bien-être des personnes en situation de précarité. Si les programmes en place ont su montrer leur efficacité, l'ampleur de la tâche ne faiblit pas. Il est donc primordial de soutenir ce réseau d'aide et d'entraide pour que la sécurité alimentaire soit assurée sur tout le Québec. C'est pourquoi nous faisons appel aux gouvernements provincial et fédéral pour qu'ils investissent régionalement pour l'amélioration des infrastructures et des pratiques mises de l'avant par les Moissons et les membres Associés. »

- Annie Gauvin, directrice générale des Banques alimentaires du Québec

À propos des Banques alimentaires du Québec

Depuis 30 ans, le réseau des Banques alimentaires du Québec soutient et représente à travers le Québec 19 Moissons (centre de tri, de distribution et d'entreposage), 12 Associés (organismes couvrant la Côte-Nord, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine) et 1 200 organismes communautaires locaux desservant plus de 500 000 personnes qui ont faim. Les Banques alimentaires du Québec veillent au partage équitable des denrées et des dons financiers à travers le Québec, s'assurent de mettre en commun des ressources, de l'expertise et des informations afin que ses membres puissent répondre de façon plus efficace aux Québécois aux personnes fragilisées en situation de vulnérabilité. www.banquesalimentaires.org

