PERFECT CORP & VOGUE lancent le premier essai virtuel de makeup sur VOGUE.FR

Perfect Corp. et Vogue.fr lancent un partenariat très innovant dans le domaine des media. C'est la première fois que Vogue.fr offre à ses lecteurs une expérience interactive d'essai virtuel de maquillage sur son site https://events.vogue.fr/relooking-et-maquillage-virtuel-testez-les-tendances-des-defiles-de-mode-en-ligne.

Grâce aux technologies avancées de réalité augmentée de Perfect Corp. et aux équipes beauté de Vogue.fr toujours à l'affut des dernières tendances, le lecteur peut essayer des maquillages de la fashion week instantanément sur soi grâce à la caméra de son téléphone ou de son ordinateur. Il peut s'amuser, essayer trois looks différents, puis retourner à la lecture de l'article. Ce genre d'expérience personnalisée donne vie aux looks de la fashion week, créant un niveau remarquable d'engagement de l'internaute, qui pourra intéresser les marques pour des opérations spéciales.

Vogue.fr, marque media mondiale, s'est associé à Perfect Corp., le leader de la réalité augmentée, et éditeur des applications YouCam, tirant ainsi profit des avancées de cette technologie associée à l'intelligence artificielle.

"Nous sommes ravis de lancer le premier essai de maquillage avec Vogue France pour donner vie à leur rubrique beauté", déclare Alice Chang, CEO de Perfect Corp. « Ce partenariat permet aux lecteurs d'interagir avec le contenu de Vogue.fr d'une manière nouvelle et unique ».

"Chez Vogue.fr, nous sommes en permanence à la recherche de nouvelles expériences pour nos lecteurs et pour nos marques annonceurs," déclare Yves Bougon, CEO de Condé Nast France. "Nous sommes enchantés d'être le premier media en France à proposer sur notre site web l'expérience de réalité augmentée pour une interaction encore plus personnalisée avec le lecteur ».

Pour faire l'expérience unique du contenu virtuel proposé par YouCam et Vogue.fr rendez-vous sur http://www.vogue.fr

Disponibilité de l'appli

YouCam Makeup est disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play

YouCam for Business est disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play.

A propos de Perfect Corp.

Perfect Corp. est l'éditeur de YouCam Apps, le leader mondial des applications beauté en réalité augmentée, avec plus de 700 millions de téléchargements et 32000 produits référencés. Perfect Corp met maintenant au service des marques, des retailers et des medias une plateforme de solutions technologiques B2B pour offrir sur tous les devices plus de personnalisation, de conseil et d'interactivité. Grâce à l'intelligence artificielle, Perfect développe constamment de nouvelles applications, notamment pour le diagnostic de peau, les teintes de fonds de teint ou les couleurs des cheveux.

L'avenir de la beauté passe par cette expérience immédiate et intuitive appliquée au retail, au ecommerce ou à la formation. Pour de plus amples informations sur Perfect Corp., rendez-vous sur perfectcorp.com

A propos de VOGUE & CONDE NAST

En tant qu'acteur majeur de l'industrie de la mode, Vogue sélectionne, décrypte et met en scène avec audace les dernières tendances. Son expertise et son esprit défricheur ont fait de ce titre iconique une référence, synonyme d'excellence, de crédibilité et de confiance établi depuis 99 ans. Vogue Paris a consolidé sa position de leader en imposant son expertise sur la toile et les réseaux sociaux, atteignant une communauté de plus de 12 millions de personnes (total circulation payante : 108 570 copies payées [OJD 2018] pour Vogue Paris, 1 382 000 lecteurs [source Etude One 2017], 2.3 million de vues sur Vogue.fr, 5,100,000 de fans sur Facebook, 2,470,000 abonnés sur Twitter, 5,4 million sur Instagram et 1,120,000 abonnés sur Pinterest...).

Condé Nast International (CNI) est un groupe reconnu pour la puissance et l'excellence de ses marques imprimées et numériques dont Vogue, Vanity Fair, GQ, Wired, et AD, qui touchent plus de 240 millions de consommateurs dans le monde.

Communiqué envoyé le 12 novembre 2019 à 05:15 et diffusé par :