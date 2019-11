CLOUD IKOULA ONE FAIT PEAU NEUVE





Depuis plusieurs années, le marché du Cloud Computing connait une forte expansion, mais certaines entreprises doutent encore de la pertinence de son utilisation pour leur business.

IKOULA ? spécialiste du Cloud, des serveurs dédiés et de l'infogérance ? entend bien les convaincre du contraire grâce à son offre CLOUD IKOULA ONE, centrée sur les vrais besoins des utilisateurs.

Au-delà de garantir une totale maîtrise des coûts, une accessibilité décuplée, ou encore de fournir l'élasticité nécessaire pour faire face aux pics de trafic, CLOUD IKOULA ONE va plus loin et propose désormais un catalogue riche et varié de plus de 30 applications pré-installées, disponibles en moins de 3 minutes, et répondant aux usages des entreprises d'aujourd'hui.

Regroupées sous différentes catégories, ces applications permettent aux entreprises de gagner du temps et de se concentrer sur leur coeur de métier, sans se soucier de l'installation et de la configuration. L'ensemble des applications déployées peuvent ensuite être gérées facilement, depuis une seule et même interface user friendly.

Stockage : NextCloud, Minio ...

: NextCloud, Minio ... Control panel : Ispconfig, Plesk ...

: Ispconfig, Plesk ... IA : H2O, Apache Mahout ...

: H2O, Apache Mahout ... Conteneurisation: KUBERNETES , Docker ...

KUBERNETES , Docker ... Bases de données : PostGreSQL, MongoDB ...

: PostGreSQL, MongoDB ... Outils de développement : OpenJDK, Gitlab, Lamp ...

: OpenJDK, Gitlab, Lamp ... Travail collaboratif : Onlyoffice, Rocketchat ...

: Onlyoffice, Rocketchat ... CMS : Wordpress, Prestashop, Drupal ...

: Wordpress, Prestashop, Drupal ... Serveur web: NGINX, Apache 2, Gravitee ...

NGINX, Apache 2, Gravitee ... Monitoring : Grafana, PROMETHEUS ...

: Grafana, PROMETHEUS ... Blockchain : Ethereum Geth, Embark ...

: Ethereum Geth, Embark ... Jeux : Minecraft, FREECIV ...

Aujourd'hui, déployer une infrastructure Cloud efficace est à la portée de tous et n'a jamais été aussi simple !

Pour débuter sereinement dans le monde du Cloud, IKOULA offre gratuitement 100 ? de consommation à chaque création de compte ! *

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.ikoula.com/fr/cloud-public/oneclick?utm_source=businesswire&utm_medium=text&utm_campaign=oneclick

(*) détails de l'offre à retrouver sur le site d'IKOULA

À PROPOS DE IKOULA

Pionnier du Cloud français depuis 1998, IKOULA possède ses propres Datacenters en France, ainsi que deux filiales, en Espagne et aux Pays-Bas. Parce que l'Humain fait partie de son ADN, IKOULA entretient une relation de proximité avec ses clients, et met à leur disposition des équipes d'experts disponibles en 24/7, pour les conseiller et les accompagner dans leurs activités. Les équipes d'IKOULA sont d'ailleurs polyglottes, afin de répondre aux problématiques d'internationalisation de l'ensemble de ses clients, répartis dans plus de 60 pays sur 4 continents.

Communiqué envoyé le 12 novembre 2019 à 04:35 et diffusé par :