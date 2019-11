NTT Group choisit BearingPoint//Beyond pour accélérer sa transformation numérique et soutenir l'innovation de ses entreprises





BearingPoint a annoncé aujourd'hui que NTT Group, le plus grand fournisseur japonais de services de télécommunications fixes et mobiles figurant dans le top 5 mondial des opérateurs de télécoms et l'une des cinq plus importantes entreprises de l'archipel en termes de valeur marchande, avait choisi la plateforme numérique Infonova de BearingPoint//Beyond pour moderniser, simplifier et unifier ses systèmes d'appui commercial, afin de mieux servir ses clients, d'accroître son efficacité opérationnelle et de générer de nouvelles sources de revenus.

Cette décision s'inscrit dans la stratégie plus globale de NTT Group visant à offrir à ses clients davantage de valeur grâce à la 5G, de nouveaux services mieux adaptés pour répondre aux besoins des clients individuels et conçus pour soutenir les clients dans le cadre de leur transformation numérique, en utilisant des modèles B2B2x et en proposant une vaste gamme de services ICT à forte valeur ajoutée dont l'Internet des Objets et l'IA.

La plateforme numérique Infonova accélérera la transformation numérique de NTT Group en favorisant sa capacité à expérimenter, innover, utiliser de nouvelles technologies, lancer de nouveaux modèles et services commerciaux, ainsi qu'en améliorant sa flexibilité et son efficacité, en automatisant ses processus et en intégrant ses partenaires au sein d'écosystèmes.

C'est NTT COMWARE CORPORATION, le fournisseur de services d'intégration des systèmes détenu en propriété exclusive par NTT Group, qui mettra en oeuvre, opérera et gérera ce qui sera baptisé le « New IT Program », et qui exploitera la plateforme BearingPoint//Beyond à titre de solution SaaS cloud native d'envergure internationale. NTT COMWARE a l'intention d'utiliser la plateforme dans toutes les filiales japonaises de NTT. Cette approche permettra à chacune de ces filiales d'agir en tant qu'entité séparée et indépendante sur la plateforme BearingPoint//Beyond, en ayant la possibilité d'ajouter les partenaires de leurs propres écosystèmes, d'ajouter des canaux de distribution et de permettre à leurs clients d'intervenir eux-mêmes comme entité sur la plateforme, et ce, dans le cadre d'un modèle B2B2x entièrement fluide et automatisé, pour une efficacité maximale et des transactions à l'échelle mondiale.

La plateforme BearingPoint//Beyond offrira les possibilités suivantes : gestion de services, gestion de contrats et de relations clients, gestion de catalogues et de commandes, traitement des commandes et fonction d'orchestration offerte à tous les partenaires. Elle soutiendra également la monétisation des exigences présentes et futures liées aux modèles B2C, B2B, SMB, Wholesale et B2B2x, ainsi que la mise en place de nouveaux marchés sectoriels dynamiques. NTT Group utilisera aussi la plateforme pour gérer ses procédures de configuration de services et de produits, dont ses offres et ses forfaits.

NTT COMWARE a été impressionnée par la flexibilité et l'évolutivité de la plateforme numérique Infonova comparée aux solutions de la concurrence. Toutes les filiales de NTT Group prévoient d'avoir recours à la plateforme pour transformer leurs opérations actuelles en ayant pour objectif de faire croître leurs revenus, mais aussi de lancer de nouveaux services, technologies et modèles commerciaux, en particulier, des offres B2B2x qui reposent sur des écosystèmes de partenaires afin d'aider les clients à véritablement tirer parti des technologies de pointe.

« NTT Group comprend l'importance de l'agilité opérationnelle et des délais de commercialisation dans le cadre des nouveaux services », a déclaré Angus Ward, PDG de BearingPoint//Beyond. « Toutes les entreprises profiteront de l'introduction d'Infonova, particulièrement en vue du lancement de la 5G dans le cadre de laquelle les stratégies de croissance des revenus nécessiteront une innovation de rupture afin de créer de nouveaux modèles commerciaux B2B2x avec des partenaires réunis au sein d'écosystèmes, dans le but de créer de nouveaux produits et services à travers une offre "tout compris" alliant connectivité ainsi que dispositifs, Internet des Objets et IA. NTT Group donne un exemple d'innovation commerciale que les opérateurs du reste du monde devraient suivre pour offrir à leurs clients la valeur et la croissance des revenus essentielles à leur succès commercial permanent. »

À propos de NTT COMWARE CORPORATION

NTT COMWARE est la solution tout-en-un pour les entreprises, offrant un soutien total aux technologies de l'information de pointe actuelles. L'expertise de base de NTT COMWARE dans le domaine des réseaux, de l'intergiciel et du développement de systèmes compte parmi les meilleures du Japon et s'appuie sur un ensemble d'infrastructures ultramodernes.

NTT COMWARE est une filiale à part entière de NTT Group https://www.nttcom.co.jp/english/about/corporate/

À propos de BearingPoint

BearingPoint est un cabinet de conseil indépendant, aux racines européennes, mais de portée internationale, spécialisé dans le management et les technologies. L'entreprise est subdivisée en trois unités opérationnelles : la première unité couvre les activités de consultance et est clairement axée sur cinq domaines clés afin de dynamiser la croissance de toutes les régions. La deuxième unité fournit des services gérés basés sur l'IP allant au-delà du SaaS, et propose des services stratégiques à ses clients afin de soutenir leur réussite. Les activités de la troisième unité gravitent autour d'un logiciel permettant d'assurer aux clients une conformité aux exigences réglementaires et une transformation numérique couronnées de succès. Ce logiciel est également conçu pour explorer les modèles commerciaux novateurs avec les clients et les partenaires en stimulant le financement et le développement de start-up et en tirant profit des écosystèmes.

La liste des clients de BearingPoint comporte de nombreuses entreprises et organisations leaders dans le monde. La société dispose d'un réseau de consultance international fort de plus de 10 000 personnes, et sert des clients dans plus de 75 pays, envers qui elle s'engage à atteindre une réussite mesurable et durable.

À propos de BearingPoint//Beyond

BearingPoint//Beyond est un fournisseur de solutions BSS et de plateforme numérique qui aide les entreprises à innover et à faire croître leurs revenus à l'ère des grands bouleversements numériques.

Au moyen de la plateforme numérique SaaS Infonova, BearingPoint//Beyond donne la possibilité aux organisations d'expérimenter, de lancer et de monétiser de nouvelles offres rapidement, avec un minimum de risques et à moindres coûts. L'entreprise y parvient en établissant des liens entre technologies et partenaires, en leur permettant de collaborer, de co-innover et d'étendre leur portée dans le cadre d'un écosystème de partenaires. BearingPoint//Beyond les rapproche de leurs clients et les aide à atteindre un degré plus élevé d'efficacité et d'automatisation tout en leur donnant la possibilité de devenir plus flexible face à la concurrence.

BearingPoint//Beyond fait partie de BearingPoint.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur :

Le site Internet de BearingPoint//Beyond : www.bearingpointbeyond.com

Site Internet : www.bearingpoint.com

Rapport annuel : www.bearingpoint.com/en/about-us/annual-report/

LinkedIn : www.linkedin.com/company/bearingpoint

Twitter : @BearingPoint

