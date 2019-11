Le doseur révolutionnaire UltimusPlustm de Nordson EFD porte le contrôle des process à un niveau supérieur





Nordson EFD, une société Nordson (NASDAQ: NDSN), premier fabricant mondial de systèmes de dosage de fluide de précision, présente UltimusPlus, un doseur de fluide pneumatique de pointe, doté de fonctions permettant de gagner du temps, d'accroître les cadences de production tout en offrant des résultats de dosage extrêmement précis et répétables dans les applications automobiles, électroniques, des sciences de la vie et des biens de consommation.

Ce nouveau doseur s'appuie sur la fiabilité des systèmes de dosage de fluide existants de Nordson EFD avec un écran tactile intuitif à haute résolution qui facilite la navigation et la configuration du doseur. Le verrouillage complet par l'opérateur des réglages de temps, de pression et du venturi élimine les variations causées par les changements d'opérateur, ce qui permet de réduire considérablement les retouches et les rejets.

Un scanner de codes-barres en option accélère la production en permettant aux utilisateurs de passer d'un programme de dosage à un autre (16 au total) sans jamais toucher l'écran. Cette fonctionnalité peut également être utilisée pour compenser l'effet seringue pleine / seringue vide.

« L'UltimusPlus est le doseur de fluide le plus perfectionné et le plus convivial du marché », a déclaré Vladimir Konopelko, directeur de la gamme des doseurs chez Nordson EFD. « Nous l'avons conçu pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients qui utilisent des doseurs pour déposer une large gamme de fluides d'assemblage dans les processus de production manuels et automatisés ».

Le doseur est doté d'une régulation électronique de pression pour déposer des fluides de faible à forte viscosité, tels que les solvants, les primaires, les revêtements hydrophobes, les adhésifs, les huiles, les graisses, les époxies, les silicones, les mastics, les colles UV et les pâtes pour dispensing, telles que la pâte à souder SolderPlus®, avec une répétabilité extrêmement précise d'une dépose à l'autre.

La compatibilité Ethernet simplifie l'intégration de l'UltimusPlus à l'Usine Intelligente, l'Industrie 4.0, l'Internet des Objets et à la technologie M2M (Machine-to-Machine). Le cycle de dépose peut ainsi être initié par un automate programmable centralisé dans le cadre de grandes opérations en ligne.

« Avec l'IdO (Internet des Objets), l'Usine 4.0 et les attentes des clients en matière de répétabilité de l'équipement, notre objectif n'était pas seulement de concevoir un doseur facile à utiliser », a déclaré Konopelko, « mais de simplifier également son intégration à l'automatisation pour en faire le doseur de fluide le plus perfectionné du marché ».

Le journal de dosage numérique d'UltimusPlus enregistre les paramètres de dosage, la date, le jour et l'heure de chaque cycle de dosage, ainsi que les numéros de codes-barres pour un contrôle documenté du process et répondre aux exigences réglementaires de la FDA et d'autres équipements médicaux.

Sa fonctionnalité unique de mode veille réduit la consommation d'énergie et l'utilisation du compresseur, diminuant ainsi l'empreinte carbone et les coûts d'exploitation des usines du monde entier.

« Lors de la conception du doseur, nous avons cherché à apporter une solution aux problèmes spécifiques des clients », a déclaré Konopelko. « Le résultat est un doseur très précis, offrant des performance inégalées, intuitif pour les novices et perfectionné pour les applications de pointe ».

Pour plus d'information, envoyez un courriel à Nordson EFD à l'adresse info@nordsonefd.com, ou appelez le 00800 7001 7001.

À propos de Nordson EFD

Nordson EFD conçoit et fabrique des systèmes de dosage de fluides de précision pour les process d'assemblage manuels et les lignes d'assemblage automatisées. En permettant aux fabricants de déposer la même quantité d'adhésif, de lubrifiant ou d'autre fluide d'assemblage de manière constante, les systèmes de dosage Nordson EFD aident les entreprises de secteurs très divers à augmenter leur rendement, améliorer la qualité et réduire leurs coûts de production. Parmi les autres capacités de gestion de fluides figurent les seringues et les cartouches haut de gamme pour le conditionnement de produits mono et bi-composants, ainsi qu'une vaste gamme de raccords, coupleurs et connecteurs pour le contrôle du débit des fluides dans les environnements médicaux, biopharmaceutiques et industriels. La société est également l'un des principaux formulateurs de pâtes à souder spéciales pour les applications de dispensing et de sérigraphie dans le secteur de l'électronique.

À propos de Nordson Corporation

Nordson conçoit, fabrique et commercialise des produits et des systèmes différenciés pour la dépose et le traitement d'adhésifs, de revêtements, de polymères, de produits d'étanchéité et de biomatériaux ; et pour la gestion des fluides, l'essai et l'inspection, le traitement des surfaces et le séchage sous UV. Ces produits s'appuient sur une expertise approfondie en matière d'applications ainsi que sur un réseau international de vente et d'assistance. Nous servons une large gamme de marchés finaux de biens de consommation non durables, de biens de consommation durables et de technologie, comprenant l'emballage, les non-tissés, l'électronique, le médical, les appareils ménagers, l'énergie, les transports, le bâtiment et la construction, ainsi que l'assemblage et la finition de produits en général. Fondée en 1954, la société a établi son siège à Westlake, dans l'état de l'Ohio, aux États-Unis. Elle exerce ses activités et dispose de bureaux d'assistance dans plus de 30 pays. Visitez Nordson sur le Web aux adresses suivantes: www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou www.facebook.com/nordson.

