Presto Engineering obtient la certification EAL6 pour l'approvisionnement de produits sécurisés





Presto Engineering, un prestataire d'opérations externalisées pour les fabricants de semi-conducteurs et d'objets connectés (IoT), a obtenu la certification EAL6 (Evaluation Assurance Level 6), une garantie et une vérification indépendante de très hauts niveaux de sécurité pour protéger les données de valeur.

« Presto Engineering est un leader des applications sécurisées qui expédie plus de 50 millions de produits sécurisés pour ses clients par an, donc naturellement, obtenir la certification EAL6 est un jalon importante pour nous et nos clients », a confié Cédric Mayor, COO de Presto Engineering. « Il s'agit d'un critère très reconnu qui donne l'assurance à nos clients que les fonctionnalités de sécurité dans les produits que nous développons pour eux sont implémentées avec fiabilité. »

Les applications sécurisées ont vu le jour dans le secteur des cartes à puce et elles sont maintenant présentes dans la plupart des applications industrielles, ainsi que dans l'automobile et l'IoT. L'EAL, qui va de 1 à 7 (un niveau plus élevé signifie que l'évaluation a satisfait à un ensemble d'exigences plus strictes en termes d'assurance qualité), est un aspect crucial à prendre en compte lors du choix d'un partenaire externalisé de fabrication d'applications sécurisées.

« En tant que prestataire d'opérations externalisées pour applications sécurisées, être ?certifiés EAL6' nous permet de nous démarquer de la concurrence et donne à nos clients l'assurance que les exigences en termes de sécurité de leurs produits ont été satisfaites », a déclaré M. Mayor.

À propos de Presto Engineering

Presto Engineering fournit des opérations externalisées à des entreprises de semi-conducteurs et d?objets connectés et aide ses clients à minimiser les coûts, réduire le risque et accélérer le délai de mise sur le marché. La société est un expert reconnu dans le domaine du développement de solutions industrielles pour les applications RF, analogiques, signaux mixtes et sécurisées ? du tapeout (fin de conception) à la livraison des produits finis. Les solutions propriétaires hautement sécurisées de fabrication et d'approvisionnement de Presto, alliée à une forte expertise au niveau back-end, donne à ses clients un avantage concurrentiel. Depuis son siège à Meyreuil, en France, la société offre un cadre dédié mondial et flexible avec des opérations en Europe, Amérique du Nord et Asie. Pour plus de renseignements, consultez www.presto-eng.com.

