La géolocalisation de P.I. Works sélectionnée par Turkcell pour favoriser la gestion réseau centrée sur les clients





Turkcell a récemment choisi P.I. Works pour déployer sa solution avancée de géolocalisation en vue de transformer l'expérience client et d'accroître l'efficacité du réseau. La solution de P.I. Works fournit des capacités qui aideront Turkcell à visualiser l'expérience client avec une plus grande précision et à transformer ces informations en actions centrées clients. La solution réduit de manière significative les tests de couverture, conduisant ainsi à une empreinte carbone réduite tout en permettant à Turkcell d'économiser du temps, de l'énergie et de l'argent.

Avec ce nouvel accord, la solution de géolocalisation de P.I. Works sera déployée afin de fournir des informations quantifiables au sujet de l'expérience client en corrélant des données provenant de multiples sources. Vu que la solution tournera sur la même plateforme que P.I. Works Centralized SON, les informations collectées par la solution de géolocalisation sur les clients pourront être utilisées par la solution Centralized SON pour prendre des mesures d'amélioration plus ciblées du réseau. Par ailleurs, la solution de P.I. Works sera utilisée pour visualiser les points de congestion, ce qui permet aux opérateurs de prendre des décisions bien fondées sur les investissements dans le réseau.

Serkan Öztürk, responsable des technologies de l'information chez Turkcell, a déclaré : « Chez Turkcell, nous employons des technologies qui nous aident à proposer des solutions et services axés sur les clients et qui aident ces derniers à en faire davantage ? et notre parcours de transformation numérique exige des efforts continus pour atteindre cet objectif. Dans la cadre de ce parcours, P.I. Works est un partenaire de confiance de Turkcell. La combinaison de la puissance de l'automatisation avec une solution de géolocalisation améliorée nous permettra de bien mieux comprendre le comportement des clients. Une telle capacité permettra non seulement de mener des actions d'optimisation du réseau centrées sur les clients, mais aussi une planification réseau plus précise afin d'offrir une qualité de service garantie à nos abonnés. La solution minimisera par ailleurs les tests de couverture, ce qui améliorera l'efficacité opérationnelle et réduira les coûts de gestion du réseau. »

Ba?ar Akp?nar, PDG de P.I. Works, a affirmé : « En ce qui concerne l'automatisation du réseau, P.I. Works fournit un ensemble de solutions complet aux opérateurs mobiles. Le fait de disposer d'un portefeuille intégré pour la gestion, l'optimisation et la planification du réseau reposant sur une solution de géolocalisation procure aux opérateurs un vaste éventail de capacités. La planification précise du réseau, l'optimisation centrée sur les clients et la minimisation des tests de couverture ne sont que quelques exemples des avantages offerts. Nous tenons à remercier Turkcell pour la confiance que la société a accordé à nos capacités et à notre vision technologique. Nous sommes absolument déterminés à offrir une gamme complète de solutions pour soutenir le parcours de transformation numérique de Turkcell. »

Pour en savoir plus sur le portefeuille intégré de P.I. Works pour la gestion, l'optimisation et la planification du réseau, veuillez nous écrire à l'adresse marketing@piworks.net.

