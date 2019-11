De plus en plus de propriétaires louent leur habitation à des vacanciers





PARIS, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude de Savills et de Abritel®-HomeAwaytm révèle que l'accès à Internet n'est pas seulement l'équipement le plus important pour les vacanciers quand ils choisissent leur location de vacances mais aussi pour les propriétaires quand ils font le choix d'acheter une maison de vacances dans l'intention de la louer éventuellement.

Pour réaliser le rapport Savills sur les résidences secondaires, Savills Research a interrogé 7 800 propriétaires qui publient une annonce de leurs propriétés sur Abritel-HomeAway sur dix marchés principaux (Royaume-Uni, États-Unis, Espagne, Canada, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Nouvelle-Zélande et Brésil) ainsi que 6 800 vacanciers dans ces mêmes dix pays qui utilisent le site Web Abritel ou HomeAway pour réserver une maison de vacances.

D'après le rapport Savills sur les résidences secondaires, pour 64% des propriétaires et 46% des vacanciers, avoir un accès à Internet est le facteur le plus important à l'heure de choisir une maison de vacances, devant l'accès à l'Internet haut débit qui se place en deuxième position des facteurs les plus importants pour plus de la moitié (54%) des personnes interrogées.

D'autres facteurs jugés essentiels par les propriétaires varient en fonction de leur nationalité. Alors que 55% des propriétaires grecs, 25% des portugais et 19% des propriétaires italiens estiment qu'un balcon ou une terrasse sont essentiels, les propriétaires américains (47%) placent en tête la climatisation. Les propriétaires de maisons de vacances britanniques (30%) attachent de l'importance à l'accès à une piscine et les Français (30%) recherchent d'abord un parking réservé. Lorsque l'on prend en compte les préférences des vacanciers, un parking, un patio ou un balcon et une télévision sont les caractéristiques jugées les plus importantes.

Près de la moitié des répondants à l'enquête qui ont acheté une résidence secondaire en 2019 l'ont fait dans l'intention de pouvoir également la louer en saisonnier, au lieu de privilégier « l'usage personnel » comme unique motif d'achat.

Les propriétaires qui choisissent de mettre en location leur résidence secondaire le font pour diverses raisons, mais les principales motivations sont d'en faire une source de revenu et d'en couvrir les coûts. Par conséquent, la santé du marché de la location de vacances est de plus en plus importante pour ces propriétaires. Le nombre de jours d'occupation d'une propriété et son évolution ont permis de mesurer le marché et les signes sont positifs. Dans chaque pays étudié, un tiers des propriétaires ont vu leurs taux de réservation augmenter au cours de la dernière année, tandis que 45% ont déclaré que leurs taux de réservation étaient demeurés stables.

