Aroma Bit obtient un financement supplémentaire de Sony Innovation Fund by IGV





Aroma Bit, Inc. (directeur représentant et PDG : Shunichiro Kuroki, siège : Chuo-ku, Tokyo, ci-après « Aroma Bit »), une société qui planifie et développe des capteurs d'imagerie d'odeur compacts et des services innovants basés sur ces capteurs, a entrepris une allocation tierce de nouvelles actions avec Sony Innovation Fund by IGV (Fond de croissance d'innovation I, géré par Innovation Growth Ventures, Inc., et fondé par Sony Corporation et Daiwa Capital Holdings) dans le but d'acquérir les fonds de croissance requis pour l'optimisation des fonctionnalités et la miniaturisation futures des capteurs d'odeur compacts, ainsi que le développement de la capacité de production en série, le développement commercial, etc. Dans le cadre de ce cycle, et grâce à l'augmentation du capital de Japan Tobacco Inc. et East Ventures, annoncée le 21 octobre 2019, la société a levé un total de 450 millions de yens. Cet investissement s'ajoutera à l'investissement de Sony Innovation Fund (géré par Sony Corporation) annoncé le 4 mars 2019.

Aroma Bit, Inc. : http ://www.aromabit.com

Objectif de l'augmentation de capital : Accélérer l'optimisation des fonctionnalités et la miniaturisation du capteur de la société par le biais de semiconducteurs, afin d'élargir le marché olfactif numérique

Le capteur d'imagerie d'odeurs compact développé par Aroma Bit est unique, car, contrairement aux capteurs de gaz traditionnels ne pouvant détecter que des substances spécifiques, il peut générer un modèle de visualisation à partir de divers apports olfactifs, tout comme l'odorat d'un animal.

Récemment, on a noté une augmentation du nombre de demandes de renseignements et de discussions commerciales en provenance de clients nationaux et internationaux, couvrant une large gamme d'applications potentielles au-delà des hypothèses initiales de la société, notamment en ce qui concerne les produits alimentaires et agricoles, les produits de nécessité quotidiens, les cosmétiques, les machines industrielles, la robotique, la mobilité, la surveillance et les soins de santé, le marketing, et autres. Un tel engouement témoigne de la technologie de pointe et de la prime au premier entrant, de la Société.

Suite à l'annonce du 23 juillet 2019, quant au développement à grande échelle d'un capteur d'odeurs compact, nouvelle génération, de petite taille, peu coûteux et à forte résolution olfactive (un capteur d'imagerie d'odeurs de type CMOS, à l'avant-garde de la technologie, et capable d'obtenir une résolution olfactive aussi précise que celle d'un chien sur une zone de 1 millimètre carré), les demandes affluent en provenance des fabricants d'équipements technologiques et des sociétés TI du monde entier, sur des projets de collaboration, non seulement en ce qui concerne le matériel des capteurs olfactifs, mais également l'utilisation des données numériques olfactives.

Qui plus est, l'odorat est le moins numérisé des cinq sens, et le marché de la technologie olfactive numérique est en passe de connaître un véritable essor.

Grâce à cette allocation tierce de nouvelles actions, Aroma Bit compte utiliser ses prouesses techniques pour optimiser les fonctionnalités et la miniaturisation de ses capteurs d'imagerie d'odeurs compacts, et développer un système de production en série. La Société compte également renforcer et étendre son système de gestion afin de soutenir le développement et l'optimisation de nouveaux produits et services basés sur son matériel capteur d'odeurs, ainsi que la première base de données d'odeurs numérique au monde, et d'étendre ses ventes et systèmes de marketing à l'échelle internationale.

Aroma Bit continuera également à poursuivre sa vision, à savoir « enrichir la société en créant un monde où les odeurs et les arômes sont numérisés via une technologie d'imagerie de l'odeur ».

Aujourd'hui, Aroma Bit a lancé son « Brand Vision Movie » qui imagine un futur dans lequel les odeurs sont visualisées, une idée que même Hollywood n'a pas envisagée.

Aroma Bit a lancé aujourd'hui son Brand Vision Movie, qui imagine le futur créé par une technologie qui peut visualiser les odeurs et les convertir en données. Une équipe de création japonaise de premier rang a créé la première vidéo mondiale imaginant le futur visé par Aroma Bit, dans lequel les odeurs et les arômes sont numérisés et visualisés.

Veuillez regarder la vidéo pour apprécier une fraction du mode de vie futur envisagé par Aroma Bit et que la société s'attache à mettre en oeuvre.

Elle est disponible dès aujourd'hui sur le site Web de notre Société (www.aromabit.com).

Créateurs principaux

Directeur artistique et directeur de création

Tomohiko Ushiro

WHITE DESIGN

Directeur de création et rédacteur

Kenji Saito

Honshitsu

Directeur

Shinichiro Kanagawa

WHITE Co.

Réalisateur

Yuya Matsuzaka

Tohokushinsha

À propos d'Aroma Bit

Aroma Bit est une société qui planifie, développe et vend des équipements électroniques tels que des capteurs d'imagerie d'odeur compacts, ainsi que de nouveaux services innovants basés sur ces équipements.

Profil de la société

Dénomination sociale : Aroma Bit, Inc.

Adresse : Sagami Bldg. 13 fl, 6-2-7 Ginza, Chuo-ku, Tokyo

Représentant : Shunichiro Kuroki, directeur représentant et PDG

Établie en : février 2014

Description de l'entreprise : Aroma Bit développe, fabrique et vend des équipements et des systèmes électroniques, principalement des capteurs d'odeur compacts. La Société planifie, développe et vend également des produits qui utilisent ces capteurs, ainsi que des services olfactifs innovants, et des activités apparentées incluant ce qui précède.

URL : http ://www.aromabit.com

À propos de Sony Innovation Fund by IGV

Le Sony Innovation Fund by IGV est l'un des programmes d'investissements en capital-risque du groupe Sony.

Sony Corporation et Daiwa Capital Holdings ont mis en place Innovation Growth Ventures Corporation dans le cadre de ce programme.

Ce fonds de capital-risque a été lancé en juin 2019 en recrutant des investisseurs parmi les sociétés du groupe Sony et Daiwa, en plus d'investisseurs externes.

