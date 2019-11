Liminal BioSciences annonce ses résultats financiers et ses faits saillants pour le troisième trimestre de 2019





Changement de dénomination pour Liminal BioSciences Inc.

Vente de la filiale de bioséparation du Royaume-Uni à KKR pour un produit brut maximal de 45 millions de livres sterling; de ce montant, une somme de 32 millions de livres sterling sera reçue à la clôture

Perte nette de 29,7 millions de dollars pour le T3 2019 comparativement à une perte nette de 28,9 millions de dollars pour le T3 2018

Modification de la convention de prêt consolidé conclue avec Structured Alpha LP pour obtenir une marge de crédit non renouvelable de 75 millions de dollars

LAVAL, QC, ROCKVILLE, MD et CAMBRIDGE, Royaume-Uni, le 11 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Liminal BioSciences Inc. (TSX: LMNL) (OTCQX: PFSCF) (« Liminal BioSciences » ou la « Société »), société de biotechnologie axée sur le développement de nouveaux médicaments destinés à répondre aux besoins non comblés des patients atteints de maladies touchant le foie, le système respiratoire et les reins, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers non audités pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2019.

« Au cours des trois derniers mois, nous avons réalisé des progrès considérables relativement à notre nouvelle vision pour Liminal BioSciences, notamment par la signature d'un accord de vente de Prometic Bioseparations Ltd (« PBL ») à KKR & Co. Inc. (« KKR »), et le changement de dénomination pour Liminal BioSciences. La vente de PBL reflète notre stratégie qui consiste à simplifier nos activités commerciales, à réduire nos effectifs et autres coûts d'exploitation, et à concentrer nos ressources sur le développement clinique de notre gamme de produits thérapeutiques à base de petites molécules », a déclaré Kenneth Galbraith, chef de la direction de Liminal BioSciences.

Au sujet de la facilité de crédit, M. Kenneth Galbraith a déclaré : « Les principales priorités de la Société pour 2019 comprenaient la vente d'actifs et d'activités non essentiels, l'octroi sous licence des droits de commercialisation du RyplazimMC (plasminogène) (« RyplazimMC »), son produit thérapeutique candidat dérivé du plasma de phase 3, et l'inscription des actions ordinaires de la Société à la cote du NASDAQ, cette dernière afin d'améliorer la liquidité et la négociation de nos actions ordinaires pour nos actionnaires actuels et éventuels. La Société s'attend à ce que les fonds disponibles sur demande grâce à la facilité consentie par son actionnaire majoritaire lui permettent de remplir plus aisément les critères d'inscription du NASDAQ et qu'ils lui accordent une plus grande flexibilité pour l'exécution de ses principales priorités afin de maximiser le rendement pour toutes ses parties intéressées. »

Faits saillants récents et du troisième trimestre :

Le 9 septembre 2019, la Société a annoncé le commencement des essais cliniques de phase 1 à dose unique croissante de PBI-4547, un traitement potentiel pour le NAFLD/SHNA, le syndrome métabolique et d'autres maladies du foie. L'étude a été suspendue pendant que les données pharmacocinétiques des trois premières cohortes sont obtenues et examinées. Aucun problème de sécurité ni effet indésirable grave n'a été observé.

Le 3 octobre 2019, la Société a annoncé l'approbation par les actionnaires de l'adoption d'une résolution spéciale autorisant la Société à modifier ses statuts afin de changer sa dénomination de Prometic Sciences de la Vie inc. à Liminal BioSciences Inc.

Le 4 novembre 2019, Liminal BioSciences a annoncé la signature d'une convention d'achat d'actions exécutoire visant la vente (la « vente proposée ») de sa division de bioséparation exploitée par sa filiale PBL à KKR, société de placement mondiale de premier plan. La clôture de l'opération devrait avoir lieu au quatrième trimestre de 2019. Cette opération n'a eu aucune incidence sur les résultats du troisième trimestre de 2019 puisqu'elle a eu lieu après ce trimestre.

Le 11 novembre 2019, la Société a conclu une modification de sa convention de prêt consolidé avec l'actionnaire majoritaire de la Société, Structured Alpha LP (« SALP »), afin d'obtenir une marge de crédit non renouvelable de 75 000 000 $ CA (le « capital ») (la « facilité »). La convention de prêt, conclue le 23 avril 2019 par SALP et la Société, a été modifiée afin d'y inclure les conditions de la facilité (la « convention de prêt modifiée »). Pour obtenir plus de renseignements, voir la rubrique « À propos de la convention de prêt modifiée ».

Prochaines étapes anticipées :

Liminal prévoit terminer les activités de fabrication et les activités connexes nécessaires pour soumettre auprès de la FDA, au premier semestre de 2020, une modification à la demande d'autorisation de mise en marché de produits biologiques ( Biologics License Application ) de la Société afin d'obtenir l'approbation réglementaire pour le Ryplazim MC .

) de la Société afin d'obtenir l'approbation réglementaire pour le Ryplazim . Liminal prévoit tenir des consultations supplémentaires avec les autorités de réglementation aux États-Unis et en Europe afin de pouvoir commencer les essais cliniques pivots de phase 3 du PBI-4050 auprès de patients atteints du syndrome d'Alström.

afin de pouvoir commencer les essais cliniques pivots de phase 3 du PBI-4050 auprès de patients atteints du syndrome d'Alström. Liminal, de concert avec Lazard, conseiller externe, poursuit activement des discussions d'affaires sur les possibilités de partenariat ou de monétisation d'actifs des opérations liées au plasma.

Résultats financiers du troisième trimestre de 2019 :

Situation de trésorerie : Au 30 septembre 2019, le fonds de roulement de la Société (soit les actifs courants, déduction faite des passifs courants) dégageait un excédent de 55,9 millions de dollars, comparativement à 5,1 millions de dollars au 31 décembre 2018.

Au 30 septembre 2019, le fonds de roulement de la Société (soit les actifs courants, déduction faite des passifs courants) dégageait un excédent de 55,9 millions de dollars, comparativement à 5,1 millions de dollars au 31 décembre 2018. Produits des activités ordinaires : Les produits des activités ordinaires se sont chiffrés à 5,3 millions de dollars au troisième trimestre de 2019, comparativement à 12,3 millions de dollars au troisième trimestre de 2018, en raison surtout d'un repli de 5,6 millions de dollars des ventes de stocks excédentaires de plasma de source normale et d'une réduction des ventes de produits de bioséparation.

Les produits des activités ordinaires se sont chiffrés à 5,3 millions de dollars au troisième trimestre de 2019, comparativement à 12,3 millions de dollars au troisième trimestre de 2018, en raison surtout d'un repli de 5,6 millions de dollars des ventes de stocks excédentaires de plasma de source normale et d'une réduction des ventes de produits de bioséparation. Frais de recherche et de développement (R&D) : Les frais de R&D se sont chiffrés à 19,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2019, comparativement à 24,1 millions de dollars au troisième trimestre de 2018, en raison surtout d'une diminution des salaires, des frais des études cliniques et précliniques dans les secteurs des produits thérapeutiques dérivés du plasma et des produits thérapeutiques à base de petites molécules, ainsi que d'une réduction des dépenses relatives à la validation d'essais analytiques et de contrôles en cours de fabrication dans le processus de fabrication du Ryplazim MC .

Les frais de R&D se sont chiffrés à 19,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2019, comparativement à 24,1 millions de dollars au troisième trimestre de 2018, en raison surtout d'une diminution des salaires, des frais des études cliniques et précliniques dans les secteurs des produits thérapeutiques dérivés du plasma et des produits thérapeutiques à base de petites molécules, ainsi que d'une réduction des dépenses relatives à la validation d'essais analytiques et de contrôles en cours de fabrication dans le processus de fabrication du Ryplazim . Charges administratives, de vente et de marketing : Les charges administratives, de vente et de marketing se sont chiffrées à 10,3 millions de dollars au troisième trimestre de 2019, comparativement à 6,2 millions de dollars au troisième trimestre de 2018, principalement en raison de l'accroissement de 1,6 million de dollars des charges au titre des paiements fondés sur des actions et de l'augmentation de 1,6 million de dollars des honoraires juridiques et d'audit.

Les charges administratives, de vente et de marketing se sont chiffrées à 10,3 millions de dollars au troisième trimestre de 2019, comparativement à 6,2 millions de dollars au troisième trimestre de 2018, principalement en raison de l'accroissement de 1,6 million de dollars des charges au titre des paiements fondés sur des actions et de l'augmentation de 1,6 million de dollars des honoraires juridiques et d'audit. Perte nette : La perte nette s'est chiffrée à 29,7 millions de dollars au troisième trimestre de 2019, ou une perte nette de base et diluée par action de 1,27 $, comparativement à une perte nette de 28,9 millions de dollars au troisième trimestre de 2018, ou une perte nette de base et diluée par action de 34,30 $.

Résultats financiers depuis le début de l'exercice :

Produits des activités ordinaires : Les produits des activités ordinaires se sont chiffrés à 22,3 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, comparativement à 36,8 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2018, principalement en raison d'un repli de 19,3 millions de dollars des ventes de stocks excédentaires de plasma de source normale.

Les produits des activités ordinaires se sont chiffrés à 22,3 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, comparativement à 36,8 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2018, principalement en raison d'un repli de 19,3 millions de dollars des ventes de stocks excédentaires de plasma de source normale. Frais de R&D : Les frais de R&D se sont chiffrés à 63,0 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, comparativement à 70,5 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2018, principalement en raison de la réduction de 9,2 millions de dollars des dépenses affectées aux tiers dans le cadre d'études cliniques et précliniques et de la validation d'essais analytiques et de contrôles en cours de fabrication dans le processus de fabrication du Ryplazim MC . Les salaires ont fléchi de 3,3 millions de dollars du fait de la diminution des effectifs, tout comme les charges d'exploitation générales. Ces diminutions ont été partiellement neutralisées par l'augmentation de la rémunération fondée sur des actions de 4,3 millions de dollars comparativement à la période correspondante de 2018, en raison des changements importants apportés à la rémunération incitative fondée sur des actions à long terme au cours du deuxième trimestre.

Les frais de R&D se sont chiffrés à 63,0 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, comparativement à 70,5 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2018, principalement en raison de la réduction de 9,2 millions de dollars des dépenses affectées aux tiers dans le cadre d'études cliniques et précliniques et de la validation d'essais analytiques et de contrôles en cours de fabrication dans le processus de fabrication du Ryplazim . Les salaires ont fléchi de 3,3 millions de dollars du fait de la diminution des effectifs, tout comme les charges d'exploitation générales. Ces diminutions ont été partiellement neutralisées par l'augmentation de la rémunération fondée sur des actions de 4,3 millions de dollars comparativement à la période correspondante de 2018, en raison des changements importants apportés à la rémunération incitative fondée sur des actions à long terme au cours du deuxième trimestre. Charges administratives, de vente et de marketing : Les charges administratives, de vente et de marketing se sont chiffrées à 36,6 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, comparativement à 20,9 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2018, principalement en raison de l'accroissement de 13,4 millions de dollars de la charge de rémunération des employés, laquelle comprend une augmentation de 11,3 millions de dollars des charges au titre des paiements fondés sur des actions ainsi que des honoraires juridiques et d'audit de 2,1 millions de dollars. Cette augmentation a été en partie contrebalancée par une diminution des frais de services-conseils liés au marketing des produits.

Les charges administratives, de vente et de marketing se sont chiffrées à 36,6 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, comparativement à 20,9 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2018, principalement en raison de l'accroissement de 13,4 millions de dollars de la charge de rémunération des employés, laquelle comprend une augmentation de 11,3 millions de dollars des charges au titre des paiements fondés sur des actions ainsi que des honoraires juridiques et d'audit de 2,1 millions de dollars. Cette augmentation a été en partie contrebalancée par une diminution des frais de services-conseils liés au marketing des produits. Perte nette : La perte nette s'est chiffrée à 192,2 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, ou une perte nette de base et diluée par action de 14,05 $, comparativement à une perte nette de 96,6 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2018, ou une perte nette de base et diluée par action de 111,74 $.

À propos de la convention de prêt modifiée

Aux termes de la convention de prêt modifiée, qui demeure assujettie à l'approbation de la Bourse de Toronto , la Société a le droit d'effectuer des prélèvements sur la facilité jusqu'à concurrence de 75 millions de dollars, au besoin, pendant une période de 18 mois suivant la date de clôture de la facilité, sur une base non renouvelable. Le capital disponible au titre de la facilité sera automatiquement réduit des montants du produit net généré par la réalisation de la totalité ou d'une partie des opérations suivantes : la vente prévue des activités de bioséparation de la Société, annoncée le 4 novembre 2019; l'octroi d'une licence pour le Ryplazim MC , le produit thérapeutique candidat dérivé du plasma de la Société; ou des financements par capitaux propres.

, la Société a le droit d'effectuer des prélèvements sur la facilité jusqu'à concurrence de 75 millions de dollars, au besoin, pendant une période de 18 mois suivant la date de clôture de la facilité, sur une base non renouvelable. Le capital disponible au titre de la facilité sera automatiquement réduit des montants du produit net généré par la réalisation de la totalité ou d'une partie des opérations suivantes : la vente prévue des activités de bioséparation de la Société, annoncée le 4 novembre 2019; l'octroi d'une licence pour le Ryplazim , le produit thérapeutique candidat dérivé du plasma de la Société; ou des financements par capitaux propres. Les montants prélevés sur la facilité porteront intérêt au taux annuel de 10 % et les intérêts sont payables trimestriellement à terme échu. Tout capital impayé au titre de la facilité est garanti par les actifs de la Société et de ses filiales aux termes de conventions de sûreté générales et de garanties d'entreprise existantes accordées par certaines filiales de la Société, et sera exigible et payable le 23 avril 2024, à moins que l'échéance ne soit devancée dans certaines circonstances décrites dans la convention de prêt modifiée.

Aucuns intérêts ni frais ne seront imputés sur les tranches inutilisées de la facilité. La Société peut en tout temps annuler une tranche inutilisée de la facilité.

Puisque SALP détient 71,71 % des actions ordinaires émises et en circulation, la facilité constitue une « opération avec une personne apparentée », au sens du Règlement 61?101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61?101 »), qui exige que la Société, en l'absence d'une dispense, obtienne une évaluation officielle de l'opération avec une personne apparentée et l'approbation des actionnaires minoritaires à cet égard. La facilité est dispensée de l'exigence d'évaluation officielle prévue dans le Règlement 61?101 puisqu'il s'agit d'une opération avec une personne apparentée aux termes de l'article l) de la définition de l'expression « opération avec une personne apparentée » du Règlement 61?101. De plus, la Société se prévaut d'une dispense de l'exigence relative à l'approbation des actionnaires minoritaires qui s'applique aux opérations avec une personne apparentée, à laquelle la Société peut avoir recours du fait que (i) la facilité a été obtenue à des conditions commerciales raisonnables qui ne sont pas moins avantageuses pour la Société que si la facilité avait été obtenue d'une personne sans lien de dépendance avec la Société; (ii) la facilité n'est pas convertible en actions ou titres avec droit de vote de la Société ou de l'une de ses filiales et (iii) le capital de la facilité et les intérêts sur celle-ci ne peuvent être remboursés ou payés en actions ou titres avec droit de vote de la Société ou de l'une de ses filiales. Le conseil d'administration a approuvé la convention de prêt modifiée (les membres du conseil qui seraient considérés comme des parties intéressées ayant déclaré leurs intérêts et s'étant abstenus de voter à l'égard de la résolution visant à approuver la facilité) et aucun administrateur indépendant ne s'est opposé ou abstenu de voter à l'égard de la résolution visant à approuver la facilité.

La Société déposera une déclaration de changement important moins de 21 jours avant la date de clôture du financement, soit une période plus courte qui est raisonnable et nécessaire compte tenu des circonstances, ce qui lui permettra de réaliser l'opération en temps opportun afin de financer ses activités et de réaliser sa stratégie de croissance.

La TSX n'a pas examiné l'information qui figure aux présentes et n'accepte aucune responsabilité quant au caractère adéquat de celle-ci.

À propos de Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences (www.liminalbiosciences.com) est une société biopharmaceutique innovante possédant une vaste gamme de produits thérapeutiques en développement à base de petites molécules pour répondre aux besoins non comblés des patients atteints de maladies touchant le foie, le système respiratoire et les reins, plus particulièrement les maladies rares ou orphelines. Les recherches différenciées de Liminal BioSciences comptent notamment l'étude de plusieurs récepteurs couplés à la protéine G, soit le GPR40, GPR84 et le GPR120 appelés récepteurs d'acides gras libres. Ces médicaments candidats possèdent un mécanisme d'action multiple, puisqu'ils sont à la fois des agonistes (« stimulateurs ») du GPR40 et du GPR120, et des antagonistes (« inhibiteurs ») du GPR84. Notre principal médicament candidat, le PBI?4050, devrait commencer la phase 3 des études cliniques pour le traitement du syndrome d'Alström après consultation et approbation de la FDA et de l'EMA. Un second médicament candidat, le PBI?4547, est présentement au stade des études cliniques de phase 1.

Liminal BioSciences a également misé sur sa longue expérience dans les technologies de bioséparation par le biais de sa filiale en propriété exclusive, Prometic BioProduction Inc., lui permettant d'isoler et de purifier des agents biopharmaceutiques à partir du plasma humain. Son principal produit thérapeutique dérivé du plasma est le RyplazimMC, pour lequel la Société prévoit déposer au cours du premier semestre 2020 une demande d'autorisation de mise en marché de produits biologiques auprès de la FDA des États?Unis, en vue d'obtenir l'autorisation de traiter des patients atteints d'une déficience congénitale en plasminogène. De plus, la Société conclut des contrats de développement et exerce des activités de fabrication au Royaume-Uni et elle encaisse des revenus grâce à la vente de produits de chromatographie d'affinité, avec Prometic Bioseparations Ltd.

Liminal BioSciences exerce des activités commerciales au Canada, aux États?Unis, à l'île de Man et au Royaume?Uni.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de Liminal BioSciences. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. L'information prospective porte notamment sur le fait de savoir si la vente proposée aura lieu, sur les avantages prévus de la vente proposée pour la Société et ses actionnaires, ainsi que sur le fait de savoir si la Société recevra les paiements différés par suite de la vente proposée, sur l'atteinte d'étapes importantes, sur les occasions de conclure des partenariats ou de monétiser les actifs des activités de plasma, sur les conditions de la facilité et sur l'utilisation prévue du produit de la facilité.

Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses portent notamment sur la capacité de Liminal BioSciences d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques à valeur ajoutée; la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement; le succès et la durée d'études cliniques; la capacité de Liminal BioSciences de se prévaloir d'occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique; les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans la notice annuelle pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, à la rubrique « Risques et incertitudes reliés aux activités de Liminal BioSciences ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières.

