La Cérémonie nationale du jour du Souvenir accueille des milliers de participants





OTTAWA, 11 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce sont plus de trente mille Canadiens qui, ce matin à Ottawa, et malgré une matinée froide et nuageuse, ont participé à la cérémonie nationale du jour du Souvenir en l'honneur des Canadiens et Canadiennes morts en service. Une salve de 21 coups de canon et le défilé aérien de trois CF-18 ont marqué la cérémonie annuelle organisée par La Légion royale canadienne.



Au moment où tout le pays s'arrête pour commémorer et rendre hommage à ceux et celles qui ont donné leur vie au service militaire, de nombreuses cérémonies semblables ont également eu lieu dans des communautés partout à travers le pays.

« Cette année, nous rendons aussi hommage à ceux qui ont servi lors du jour J, il y a de cela déjà soixante-quinze ans, » de dire le président national Thomas D. Irvine. « Leurs sacrifices ont pavé la voie à la fin de la guerre en Europe et aux libertés dont nous jouissons aujourd'hui. Nous leurs en serons éternellement reconnaissants. »

De nombreux dignitaires ont déposé des couronnes au Monument commémoratif de guerre du Canada, dont Mme Reine Samson Dawe, la mère de la Croix d'argent nationale de cette année. Elle a déposé sa couronne au nom de toutes les mères militaires qui ont perdu un enfant au service de leur pays. Son propre fils, le capitaine Matthew J. Dawe, est mort au combat en Afghanistan en 2007.

Le Cortège vice-royal, y compris la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Julie Payette; le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau; et, au nom d'Anciens Combattants Canada, l'honorable Lawrence MacAulay, ont également déposé des couronnes en hommage aux disparus. Le général Jonathan Vance, chef d'état-major de la Défense, l'honorable George Furey, président du Sénat, et l'honorable Geoff Regan, président de la Chambre des communes, étaient également présents pour rendre hommage.

Suite à la cérémonie, plusieurs des 32 000 personnes présentes ont rendu hommage aux vétérans en déposant, selon une tradition qui est devenue un temps fort des activités post-cérémonie, leur coquelicot sur la Tombe du Soldat inconnu - ce qui se poursuit d'ailleurs souvent dans la nuit et le jour suivant.

Tout au long de la période du Souvenir, plus de 117 000 coquelicots virtuels ? chacun représentant l'un des Canadiens tombés au champ d'honneur ? ont continué de couler doucement sur la Tour de la Paix et l'édifice du Centre. De l'autre côté de la rue, le coquelicot virtuel est également apparu sur la surface vitrée de la tour du Centre national des Arts. La dernière projection de la Pluie de coquelicots virtuelle aura lieu ce soir de 18 h 30 à minuit (HNE).

À propos de La Légion royale canadienne

Fondée en 1925, la Légion est la plus grande organisation de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d'une portée pancanadienne, la Légion comporte aussi des filiales aux États-Unis, en Europe et au Mexique, et compte près de 270 000 membres, dont plusieurs contribuent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale. La force de la Légion est dans son nombre.

