Les commissions scolaires de Montréal, Marguerite-Bourgeoys et Pointe-de-l'Île remercient les élus municipaux d'appuyer les élus scolaires

MONTRÉAL, le 11 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les présidences et les élus des commissions scolaires de Montréal (CSDM), Marguerite-Bourgeoys (CSMB) et Pointe?de-l'Île (CSPI) tiennent à souligner l'appui des élus municipaux Chantal Rossi, Alan DeSousa, Christine Black d'Ensemble Montréal et Marvin Rotrand (indépendant) au maintien des élus scolaires. Ces derniers déposeront une motion officielle au Conseil de Ville du lundi 18 novembre et les présidences des commissions scolaires invitent l'ensemble des élus municipaux à voter en faveur.

« Cette motion est importante, car les élus scolaires constituent, de par leur connaissance intime des spécificités de leurs quartiers, un maillon essentiel non seulement entre le réseau d'éducation publique et le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, mais aussi avec l'ensemble de leurs partenaires municipaux », souligne Catherine Harel Bourdon, présidente de la CSDM.

Diane Lamarche-Venne, présidente de la CSMB, ajoute pour sa part que : « le rôle des élus scolaires est d'autant plus essentiel sur l'Île de Montréal où les défis sont nombreux sur le plan de la scolarisation, en raison notamment du haut pourcentage de familles défavorisées et d'élèves à besoins particuliers, sans compter les exigences liées à l'intégration et à la francisation des nouveaux arrivants »

« La collaboration étroite entre les paliers scolaires et municipaux permet de faire avancer de nombreux dossiers comme la sécurité aux abords des écoles, la mobilité active, l'aménagement du territoire ou le partage des infrastructures culturelles et sportives », commente Miville Boudreault, président de la CSPI. Cette approche concertée permet d'améliorer le cadre de vie des Montréalais au sein de leurs communautés locales.

Les présidences des trois commissions scolaires francophones de l'île de Montréal espèrent que les élus montréalais sauront parler d'une même voix pour appuyer leur action.

