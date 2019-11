Festivals et événements - Saison été-automne 2019 - Le gouvernement du Québec appuie Coup de coeur francophone





MONTRÉAL, le 11 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier au festival Coup de coeur francophone qui se déroule à Montréal jusqu'au 17 novembre prochain.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Mme Sonia LeBel, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de près de 114 000 $ pour soutenir ce festival.

Coup de coeur francophone met à l'honneur la créativité et le talent des artisans de la chanson d'expression française dans une programmation riche et diversifiée qui contribue au dynamisme culturel de Montréal. Vitrine pour les artistes émergents et de renom, ce festival est doté d'un vaste réseau de diffusion pancanadien qui fait résonner la chanson francophone d'un océan à l'autre.

Citations :

« En soutenant cette manifestation culturelle unique, votre gouvernement appuie la promotion de notre précieuse langue française et l'affirmation de la relève musicale au-delà des frontières. Coup de coeur francophone crée les conditions propices pour faire naître de nouvelles alliances entre les diffuseurs québécois, franco-canadiens et étrangers. Il contribue ainsi à faire résonner la chanson francophone aux quatre coins du pays et à faire briller le talent dont nous sommes fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Coup de coeur francophone est une tradition incontournable et je me réjouis qu'il rassemble, année après année, un grand nombre de festivalières et festivaliers, en leur permettant de découvrir et d'apprécier des artistes talentueux. De plus, il contribue à faire rayonner une francophonie forte et dynamique et à renforcer les liens d'amitié entre les différentes communautés francophones du Canada. Il est donc tout naturel pour le gouvernement du Québec d'en appuyer la tenue. »

Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Soutien financier :

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 75 000 $ en vertu du volet 1 de son programme Aide à la diffusion en variétés.

Le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes accorde une somme de 20 000 $ en vertu du Programme d'appui à la francophonie canadienne.

Le ministère de la Culture et des Communications accorde 18 270 $ en vertu du programme Coopération bilatérale Québec-Wallonie-Bruxelles.

